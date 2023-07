ZTL e strisce blu come cambia il dispositivo a Casamicciola Terme

Con un dispositivo snello, di facile lettura e che non offre spunti a interpretazioni, il comune di Casamicciola, ha reso noto le modalità di accesso alle ZTL e il funzionamento del parcheggio a pagamento con strisce blu. Un “combinato disposto” che serve a regolamentare la fruizione dei luoghi a residenti ed ospiti. Il comandante Di Noto Morgera ha stabilito la modifica agli orari di accesso e circolazione nella ZTL così come approvato alla Giunta.

VARCO DI ACCESSO DI CORSO LUIGI MANZI: dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno è vietato l’accesso e la circolazione nel tratto di Corso Luigi Manzi fino all’intersezione con la rotatoria Ancora, ai veicoli non autorizzati, tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del giorno successivo. I veicoli autorizzati ai sensi della predetta delibera di G.M. n. 17/2019 potranno invece accedere fino alle ore 21 e dopo le ore 24. Dalle ore 21 alle ore 24:00 sarà vigente il fermo motori, durante il quale non sarà consentito l’accesso neanche ai veicoli autorizzati, salvo per i casi di urgenza debitamente provati e documentati e per i veicoli autorizzati a servizio dei disabili residenti nella ZTL le cui targhe siano state preventivamente comunicate ed inserite nel sistema di controllo varchi.

VARCO DI ACCESSO DI VIA PARODI, dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno è vietato l’accesso e la circolazione nell’area “ZTL Parodi” ai veicoli non autorizzati, tutti i giorni dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 01:00 del giorno successivo. I veicoli autorizzati potranno invece accedere tutti i giorni fino alle ore 21:00 e dopo le ore 24:00 Dalle ore 21 alle ore 24:00 sarà vigente il fermo motori, durante il quale non sarà consentito l’accesso neanche ai veicoli autorizzati, salvo per i casi di urgenza debitamente provati e documentati e per i veicoli autorizzati a servizio dei disabili residenti alla Via Parodi le cui targhe siano state preventivamente inserite nel sistema di controllo varchi.

Inoltre, durante gli orari in cui le ZTL sono ATTIVE è vietata la circolazione alle biciclette, velocipedi e monopattini che potranno essere condotti soltanto a mano. E’ altresì vietata la circolazione ai ciclomotori e motocicli anche se condotti a mano.

La giunta, ancora, ha destinato il parcheggio interno al Pio Monte della Misericordia, lato giostrine, esclusivamente ai veicoli delle persone residenti all’interno del perimetro della ZTL ed area Pedonale di Piazza Marina, come specificate nella delibera di G.M. 17/2019 e successive modifiche ed ai commercianti o lavoratori con regolare contratto di lavoro delle attività commerciali, enti o istituzioni pubbliche o private, società di servizi e/o studi professionali, la cui sede sia ubicata all’interno del medesimo perimetro della ZTL. I permessi alla sosta di cui al presente punto saranno rilasciati con le modalità già indicate nel disciplinare approvato con delibera di G.M. 17/2019 e successive modifiche ed integrazioni;

ZONE SOTTOPOSTE A SOSTA A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA

Area in concessione del parcheggio ex Anas; Via T. Morgera corsia lato interno, tra il Km. 25,950 e il Km. 26,050; Via T. Morgera tra il Km 26,200 ed il civico 13; Piazza Marina (zona edicola/farmacia); Ex SS.270 corsia lato sede comunale provvisoria (ex Capricho), dal Km. 26.400 al Km 26.500; Corso Luigi Manzi da incr. Via Principe Tommaso a distributore Erg; Via Salvatore Girardi, dal civico 1 (Bar Topless) all’intersezione con via Perrone; Via Cumana tratto dall’incrocio con via De Gasperi fino all’incrocio con Corso Luigi Manzi (di fronte plesso scolastico De Gasperi); Parcheggio “Ancora” con limitazioni alla sosta in caso di allerta meteo come da piano speditivo vigente; Via Principessa Margherita dal parcheggio antistante la sede comunale fino all’intersezione con Via Eddomade, ad esclusione del tratto antistante l’istituto Tecnico Commerciale; Piazzola esterna alla carreggiata adiacente il giardino belvedere zona eliporto.

TARIFFA DI SOSTA ORARIA

Piazza Marina, ex SS. 270 esterno sede comunale ex Capricho e parcheggio Ancora: tariffa oraria € 2,00 per ora con pagamento minimo di 0,50 euro. Corso Luigi Manzi (nel periodo estivo la sosta è subordinata agli orari chiusura della strada previsti dalla ZTL, durante i quali la sosta è vietata): tariffa oraria€ 2,00 per ora con pagamento minimo 0,50 euro; Via Cumana: tariffa oraria euro 1,00 per ora con pagamento minimo di 0,50 euro; Via Tommaso Morgera, parcheggio Anas, Via Girardi, Via P.ssa Margherita: tariffa oraria € 1.00 per ora con pagamento minimo di 0,50 euro; tariffa speciale € 3,00 per 5 ore di sosta; tariffa speciale € 10,00 intera giornata.

TIPOLOGIE E TARIFFE DI ABBONAMENTO

In alcune aree o strade con sosta a pagamento sono previste le alcune tipologie di abbonamento tra cui la “Pluriarea mensile” valido per la sosta nelle aree di via Tommaso Morgera, parcheggio ex Anas, Via Principessa Margherita e via Salvatore Girardi: Abbonamento “Pluriarea Residente” riservato a tutti i residenti del comune di Casamicciola Terme, nonché per i titolari e dipendenti di esercizi commerciali, uffici che erogano servizi pubblici, uffici privati e studi professionali del costo di euro 15,00 al mese; e l’abbonamento “Pluriarea Isolano” dedicato ai residenti nei restanti comuni dell’isola del costo di euro 30,00 mensile. Inoltre sono previste alcune specifiche formule di abbonamento destinati ai residenti di alcune zone specifiche.