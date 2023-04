Ztl attive a Ischia, tutti gli oraridi funzionamento

Con l’inizio imminente della stagione turistica il comandante della Polizia Locale di Ischia Chiara Romano ha adottato l’ordinanza che riattiva le Ztl e ne programma i relativi orari.

Dunque gli orari di funzionamento delle Ztl sono così fissati: Dal 1 aprile al 9 giugno 2023 e dall’11 settembre al 1 novembre 2023: Via Iasolino – ZTL 1 e 2 (Via Iasolino – Piazzale Trieste e Via Iasolino – Piazza A. Reggia) non attive; Via Porto – Riva Destra – ZTL 3 (Via Porto) tutti i giorni dalle ore 10:30 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 01:00; Via Roma e Corso Vittoria Colonna – ZTL 4 (Via delle Terme – Incrocio Via Alfredo de Luca) – ZTL 5 ( Via E. Cortese ingresso da Piazza degli Eroi) – ZTL 6 (Corso Vittoria Colonna – incrocio F.sco Sogliuzzo) Tutti i giorni dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00; Ischia Ponte – ZTL 7 ( Via Seminario – incrocio Via Antonio Sogliuzzo) – ZTL 8 ( Via G.B. Vico – incrocio Via Nuova Cartaromana) Dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 21:00; Sabato, domenica e festivi dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00.

Dal 10 giugno al 10 settembre 2023 Via Iasolino – ZTL 1 e 2 (Via Iasolino – Piazzale Trieste e Via Iasolino – Piazza A. Reggia) Tutti i giorni dalle 10:30 alle 16:00 e dalle 17:00 alle 24:00; Via Porto – Riva Destra – ZTL 3 (Via Porto) tutti i giorni dalle ore 10:30 alle 16:00 e dalle 17:00 alle 04:00; Via Roma e Corso Vittoria Colonna – ZTL 4 (Via delle Terme – Incrocio Via Alfredo de Luca) – ZTL 5 ( Via E. Cortese ingresso da Piazza degli Eroi) – ZTL 6 (Corso Vittoria Colonna – incrocio F.sco Sogliuzzo) Tutti i giorni dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle 18:00 alle 04:00; Ischia Ponte – ZTL 7 ( Via Seminario – incrocio Via Antonio Sogliuzzo) – ZTL 8 ( Via G.B. Vico – incrocio Via Nuova Cartaromana) Tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle 18:00 alle 04:00.

Dal 2 novembre 2023, fino a diversa disposizione, tutte le ZTL non attive».

Inoltre «Restano in vigore le seguenti aree pedonali 0 – 24: – Via Roma tratto compreso tra Via delle Terme e Via F.co Buonocore; – Via Roma tratto compreso tra Via delle Terme e Via Marone; – Corso Vittoria Colonna tratto compreso tra Via Gigante e Via Gemito; – Corso Vittoria Colonna tratto compreso tra Via Gemito e Via Cortese; – Corso Vittoria Colonna tratto compreso tra Via Cortese e Via E. Gianturco. Sui predetti tratti di strada vige il divieto di sosta con rimozione forzata H 24.

Sono ripristinate le seguenti aree pedonali: Via Enea (tratto finale), Via de Rivaz, Terza Traversa de Rivaz. Sono riattivati i seguenti divieti di sosta con rimozione forzata: Vico Marina 0 – 24, Via Edgardo Cortese 0 – 24, Via Boccaccio (Piazzale delle Alghe) 18:00 – 04:00».

Il comandante precisa ad ogni modo che «Le disposizioni di cui alla presente ordinanza possono essere soggette a variazioni in caso di necessità e urgenze connesse ad avverse condizione meteorologiche».

L’ordinanza «viene adottata in via sperimentale. Le disposizioni in essa contenute possono essere modificate in qualsiasi momento, con provvedimento equipollente, qualora le misure in essa adottate dovessero rilevarsi, per motivi contingenti o connessi alla stagione turistica, inadeguate o insufficienti o, comunque non corrispondenti alle esigenze».