ZTL a Lacco, nuova ordinanza per il mesedi giugno: obbligo di uscita all’attivazione

Giacomo Pascale interviene nuovamente sugli orari di attivazione e la disciplina della Ztl. Con la precedente ordinanza del 23 aprile, aveva infatti dettato le disposizioni valide dal 24 aprile al 31 ottobre. Adesso ha deciso una modifica ed integrazione valida dal 13 al 30 giugno. Ma sono prevedibili ulteriori provvedimenti per il periodo di “alta stagione”. In premessa della nuova ordinanza evidenzia che è emersa la necessità di apportare modifiche alla fascia oraria, alle deroghe ed altre disposizioni.

La fascia oraria di chiusura al traffico per il periodo dal 13 al 30 giugno 2025, con attivazione dei varchi elettronici (Varco n°l Intersezione Via Roma -Piazza Girardi; Varco n°2 Intersezione Via Pannella – Via Circumvallazione; Varco n°3 C.so A. Rizzali- intersezione Piazza

S. Restituta; Varco n°4 Via Rosario – Intersezione Via Circumvallazione) viene così modificata: «GIORNO 13 GIUGNO: dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo.

GIORNO 14 GIUGNO: dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 06.00 del giorno successivo.

GIORNO 15 GIUGNO: dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo.

PER I GIORNI DAL 16 AL 30 GIUGNO 2025: dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo; Festivi e Prefestivi dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo».

Inoltre «la previsione in ordine all’obbligo ai proprietari e/o conducenti di veicoli, non in possesso di regolare autorizzazione, di uscire dall’area di ZTL con il proprio veicolo entro un’ora dall’attivazione dei suddetti VARCHI ZTL, fatta eccezione per la fascia oraria mattutina, così come di seguito “che dall’attivazione dei suddetti VARCHI ZTL, è fatto obbligo ai proprietari e/o conducenti di veicoli, non in possesso di regolare autorizzazione, di uscire dall’area di ZTL con il proprio veicolo”».

Per ultimo «le esenzioni e deroghe all’accesso in ZTL previa autorizzazione previste per taxi ed autovetture di Noleggio con Conducente (max 9 posti) muniti di autorizzazione rilasciata dal Comando Polizia Municipale, a condizione che il transito avvenga per il tempo necessario al trasporto passeggeri previo autorizzazione rilasciata dal Comando Polizia Municipale, prevedendole eccezionalmente per i VARCHI N°2 e N°3 e dando atto che il posteggio è consentito esclusivamente all’interno degli stalli all’uopo destinati». Per il resto viene confermata la precedente ordinanza.