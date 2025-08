ZTL a Ischia, varchi chiusi fino alle 6.00: dove e quando

Con l’ordinanza n. 136, registrata il 4 agosto 2025, il Comune posticipa l’orario di riapertura dei varchi alle 6 e conferma le fasce diurne di interdizione differenziate per aree.

A Via Porto–Riva Destra (ZTL 3) il blocco scatta ogni giorno dalle 10.30 alle 16 e dalle 18 fino alle 6; su Via Roma e Corso Vittoria Colonna (ZTL 4 all’altezza di via delle Terme–incrocio via Alfredo de Luca; ZTL 5 su via E. Cortese con ingresso da piazza degli Eroi; ZTL 6 su corso Vittoria Colonna–incrocio F.sco Sogliuzzo) vale dalle 10.30 alle 13 e dalle 18 alle 6.

a Ischia Ponte (ZTL 7 su via Seminario–incrocio via Antonio Sogliuzzo e ZTL 8 su via G.B. Vico–incrocio via Nuova Cartaromana) l’interdizione mattutina è 11–13, con identica fascia serale-notturna 18–6. L’efficacia decorre dal 6 agosto.

Restano in vigore, ove non in contrasto, le disposizioni dell’ordinanza n. 86 del 31 maggio 2025 e le deroghe già previste dalle ordinanze n. 66 del 24 aprile 2024 e n. 112 del 9 agosto 2017; l’amministrazione si riserva di modificare tempi e misure con successivi provvedimenti in relazione all’andamento della stagione turistica. Anche qui è prevista l’apposizione della segnaletica prima dell’entrata in vigore