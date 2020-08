ZTL a Casamicciola. E’ già polemica per la “solita” Piazzetta Parodi

Ida Trofa | ZTL a Casamicciola Terme, è già polemica! Neppure il tempo di installare i nuovi varchi che il paese si palesa terreno fertile per caos, anarchia fine a se stessa e favoritismi di comodo. La vicenda delle zone a traffico limitato è atavico e pone in luce tutti i limiti di un territorio dove la fanno da padrona le forzature, le richieste ad personam piuttosto che la programmazione e la progettualità. Così la ZTL di via Parodi, come sempre, non sarà attivata per favorire i soliti amici degli amici. Una storia vecchia come il mondo quella della piazzetta che domina i rioni della Marina, prospiciente uno dei punti più belli del Corso Luigi Manzi che, invece, dovrà essere regolamentato con le ZTL. Tensioni in vista del Ferragosto, quando partirà il boom estivo ed è previsto il pienone a fronte di un dispositivo per regolamentare il traffico entrato in vigore solo a metà del mese. Molte le segnalazioni giunteci da alcuni residenti ed imprenditori, addirittura, detti pronti a traslocare chiedendo “Subito un provvedimento”.

La storica cartoleria Crisci di via Roma, infatti, ha affisso un grande cartello sulle vetrine: “Ci trasferiamo fuori dalla Zona a traffico limitato”. Il Comune ha annunciato che di stratta solo di una prova sperimentale, giustificandosi con quanti lamentano il caos e il disordine di Piazzetta Parodi. L’ ente locale, a quanto pare, in una seconda fase ha previsto l’attivazione della zona a traffico limitato, il che ha scatenato le polemiche dei commercianti.

Ma poco importa, il danno resta. Si può dire che l’estate è finita e con essa la speranza di regolamentare la zona in maniera uguale per tutti senza fare a chi figli e a chi figliastri. Ma i residenti e molte imprese anche in contrasto con una parte della popolazione e delle imprese dal peso politico maggiore, chiedono che la misura della Ztl parta il prima possibile: il solito assurdo casamicciolese!

La verità è che qui, la ZTL, non ha mai funzionato anzi, la piazzetta è il parcheggio preferito dei soliti raccomandati! Perché? Chi bisogna favorire? In danno di chi viene perpetrato cotanto schifo?

Tante domande che resteranno sempre senza risposte né provvedimenti realmente validi per l’itera comunità.