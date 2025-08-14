Zone rosse, così funzionerà il dispositivo di sicurezza sull’isola

Il Prefetto Michele di Bari firma il provvedimento straordinario: divieto di stazionamento per soggetti pericolosi o molesti nelle aree più sensibili di Ischia, Casamicciola, Forio e Lacco Ameno. Obiettivo: ridurre violenza, degrado e illegalità nei luoghi della movida e ad alta frequentazione. Durerà dal 15 agosto al 15 settembre

Come anticipato nei giorni scorsi, l’ipotesi di istituire “zone rosse” nei punti più sensibili dell’isola è diventata realtà. Il provvedimento è stato formalizzato ieri, 12 agosto, nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Napoli Michele di Bari, alla presenza dell’Assessore alla Sicurezza del Comune di Napoli Antonio De Iesu, dei sindaci di Ischia, Casamicciola e Lacco Ameno, di un rappresentante del Comune di Forio e dei vertici provinciali delle forze dell’ordine.

L’obiettivo è fronteggiare con uno strumento straordinario e a tempo determinato le criticità di ordine pubblico che, soprattutto in piena stagione estiva, emergono nelle aree a più alta frequentazione, in particolare quelle della movida e dei principali poli commerciali. La misura, che sarà in vigore dal 15 agosto al 15 settembre 2025, è adottata ai sensi dell’articolo 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e mira a contrastare episodi di violenza, atti vandalici, abuso di alcol, degrado ambientale e assembramenti dediti a comportamenti illeciti che riducono la libertà e la sicurezza dei cittadini.

Le aree interessate comprendono, per il Comune di Ischia, via Roma, corso Vittorio Colonna e via Pontano; per Casamicciola, Piazza Marina e via Cumana nel quartiere Perrone; per Forio, via Spinesante, la spiaggia della Chiaia, corso Francesco Regine, corso Matteo Verde e via Marina; per Lacco Ameno, corso Angelo Rizzoli, piazza Santa Restituta, via Roma, via Pannella, via Cristoforo Colombo e piazza Girardi.

In tali zone vige il divieto di stazionamento per soggetti che assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti e che risultino già segnalati all’Autorità giudiziaria per reati in materia di stupefacenti, contro la persona, reati predatori, invasione di terreni o edifici, detenzione o porto abusivo di armi e porto di oggetti atti a offendere.

COSA SONO LE ZONE ROSSE E COME FUNZIONANO

L’adozione di un’ordinanza prefettizia ex art. 2 T.U.L.P.S. per il periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 settembre 2025 rappresenta una misura eccezionale e mirata, frutto di un percorso istruttorio che ha coinvolto Prefettura, forze di polizia, amministrazioni locali e il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento, pur riferendosi formalmente a specifiche aree urbane, si inserisce in un contesto più ampio, comune ai centri di Ischia, Forio e Casamicciola, dove l’intensificazione delle presenze estive genera una pressione straordinaria sulle risorse di sicurezza e sull’ordine pubblico.

Il quadro motivazionale affonda le sue radici nella constatazione di una vulnerabilità strutturale durante il periodo di alta stagione turistica. Il forte incremento di popolazione – spesso temporanea e non radicata nel territorio – porta alla saturazione degli spazi pubblici e all’innesco di dinamiche di degrado urbano, con la moltiplicazione di episodi di microcriminalità, liti, disturbo della quiete pubblica, spaccio di stupefacenti, reati predatori e vandalismo. Le relazioni delle forze dell’ordine, prodotte in vista della riunione del 12 agosto 2025, hanno documentato come tali episodi si concentrino soprattutto nei nodi strategici della vita cittadina: aree portuali, piazze centrali, zone di movida notturna e luoghi ad alta frequentazione commerciale.

Le problematiche individuate non si limitano al mero dato statistico, ma assumono una connotazione sistemica: comportamenti molesti e reiterati da parte di soggetti già noti alle autorità, combinati a condizioni di affollamento e a una percezione diffusa di insicurezza, creano un contesto che gli strumenti ordinari non riescono a neutralizzare con efficacia. La Prefettura, richiamando anche le recenti direttive ministeriali (circolare n. 61694 del 28 luglio 2025), ha ritenuto necessario ricorrere allo strumento straordinario delle cosiddette “zone a vigilanza rafforzata”, più comunemente definite “zone rosse”.

Queste misure si basano su un principio di selettività: non si tratta di limitazioni generali alla libertà di circolazione, bensì di provvedimenti mirati a soggetti con precedenti specifici per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti o armi, che abbiano reiterato comportamenti molesti o pericolosi. L’allontanamento da determinate aree diventa così un atto amministrativo di prevenzione, concepito per ristabilire un livello minimo di sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici, senza incidere oltre il necessario sulle libertà collettive.



Dal punto di vista procedurale, l’iter che conduce all’ordinanza segue un percorso ben definito

Monitoraggio e segnalazioni: le forze di polizia raccolgono dati su episodi critici, elaborando mappe di rischio e schede descrittive delle aree più esposte.

Analisi in sede tecnica: in Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tali dati vengono confrontati con le risorse disponibili e con l’andamento storico dei fenomeni, valutando la sostenibilità delle risposte ordinarie.

Decisione e delimitazione: si definiscono i confini geografici della misura, la durata temporale e le categorie di soggetti destinatari, assicurando che la restrizione sia proporzionata al rischio.

Esecuzione: la Prefettura emana l’ordinanza, che viene immediatamente trasmessa a Questura, Comandi dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali e, ove necessario, Capitaneria di porto, per pianificare presidi fissi e controlli dinamici.

Verifica e sanzioni: eventuali violazioni comportano responsabilità penali, richiamando gli artt. 17 T.U.L.P.S. e 650 c.p., con possibilità di arresto in flagranza nei casi più gravi.

Un elemento centrale del dispositivo è l’interoperabilità tra le forze presenti sul territorio. Le attività di presidio e allontanamento richiedono comunicazioni rapide e univoche tra pattuglie e centrali operative, oltre a un coordinamento costante per evitare sovrapposizioni o vuoti di copertura. Questo approccio – se esteso a più comuni dell’isola – consente di evitare il cosiddetto “effetto spostamento”, in cui l’allontanamento da una zona critica provoca lo spostamento dei fenomeni illeciti verso un’area limitrofa non presidiata.

L’ordinanza in vigore per un mese copre il periodo di massima criticità stagionale, quando la pressione turistica raggiunge il picco e l’attenzione mediatica sul territorio è elevata. La limitazione temporale risponde sia a esigenze giuridiche di proporzionalità, sia alla necessità di concentrare le risorse straordinarie in un arco temporale in cui il beneficio atteso è maggiore.

Dal punto di vista strategico, questo modello potrebbe fungere da schema replicabile su tutto il territorio isolano, integrando Ischia, Forio e Casamicciola in un’unica rete di “aree a vigilanza rafforzata” coordinate dalla Prefettura. Tale impostazione permetterebbe di unificare le regole applicative, facilitare la formazione degli operatori e ottimizzare la distribuzione delle risorse umane, mitigando l’impatto della carenza di organico nelle forze dell’ordine.

In conclusione, il provvedimento non va interpretato come una risposta isolata a episodi di cronaca, ma come parte di una strategia di sicurezza integrata, in cui la prevenzione amministrativa si affianca all’azione penale per ristabilire un ordine urbano sostenibile. La sua estensione a più centri dell’isola, in un’ottica di coordinamento permanente, potrebbe costituire un punto di svolta nella gestione delle criticità estive, con benefici non solo per la sicurezza, ma anche per la vivibilità e l’immagine complessiva del territorio.