Zone di silenzio, Ischia rafforza l’ordinanza a difesa del vivere comune e della qualità del soggiorno

Il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino ha firmato una nuova ordinanza che rafforza e regola la sua precedente ordinanza del 2017 che istituiva le zone di silenzio. Un’ordinanza a difesa del vivere comune, della qualità del soggiorno dei nostri ospiti e dei nostri concittadini sia negli orari diurni, sia in quelli notturni. Una sfida ambiziosa tenuto conto del grande numero di turisti che sbarcano sull’isola in questo periodo e in modo particolare nel mese di agosto . Il provvedimento siglato in queste ore è complementare e integrativo di altre ordinanze che regolano e impongono limitazioni per la musica all’aperto (sia pubblica che privata).

I dettagli dell’ordinanza

E’ fatto espresso divieto di emettere schiamazzi, lanciare o gettare cose, provocare assembramenti anche rumorosi e di giocare con palloni nelle piazze del centro cittadino, agli incroci, nelle strade, nei giardini comunali, al fine di assicurare la tutela della quiete pubblica e del decoro urbano;

Fino al 30 Settembre – a regime periodo 1 giugno/30 settembre – ad eccezione delle manifestazioni espressamente autorizzate e/o patrocinate dall’ente, e fermo il generale divieto di cui al punto 1), dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di ciascun giorno e dalle ore 21.00 di ciascun giorno alle ore 09.00 del giorno seguente, sono altresì istituite le Zone di Silenzio – ovvero zone in cui è consentito esclusivamente il passeggio, la sosta e la consumazione presso gli esercizi pubblici e/o le attività commerciali autorizzate e/o il transito degli autoveicoli espressamente autorizzati secondo le ordinanze istitutive delle rispettive Ztl e/o con i limiti di circolazione già imposti – nelle seguenti strade e parchi cittadini: Via Edgardo Cortese, Via Ferrante D’Avalos, Via Emanuele Gianturco, Lungo Mare Cristoforo Colombo, Parco e giardini Vincenzo Telese, Via Remigia Gianturco, Via Champault, Piazzetta Rittman, Via Pontano, Rampe di Sant’Antonio, Via Seminario, Via Luigi Mazzella, Lungomare Stradone, Piazzale Aragonese, Piazzale delle Alghe, Via Giacinto Gigante, Via V.Marone e Piazzetta Battistessa, Via Enea, Via de Rivaz, Via F.Buonocore.

I controlli

Si fa presente che, fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 ad Euro 5000 e che, qualora le violazioni alla presente Ordinanza siano poste in essere da soggetti minori degli anni 18 non accompagnati dai genitori o dal tutore o dall’esercente la potestà genitoriale, gli stessi potranno essere accompagnati dalla forza pubblica con l’ausilio dei servizi sociali dell’ambito N13 presso gli Uffici della polizia procedente fino all’arrivo dei genitori e/o dell’esercente la potestà genitoriale o del tutore per l’elevazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave violazione da parte di chi aveva l’obbligo di custodia del minore.