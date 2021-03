Zona rossa, uffici INPS chiusi a Ischia. Solo prenotazioni telefoniche

In considerazione del peggioramento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con Ordinanza del Ministro della salute, la Campania è stata inserita tra le Regioni in “zona rossa”, per un periodo di 15 giorni a decorrere da lunedì 8 marzo 2021. Si applica, pertanto, quanto previsto dal Capo V del DPCM del 2 marzo scorso.

Per tanto resterà chiusa al pubblico l’Agenzia territoriale di Ischia il cui servizio di informazione di primo livello sarà prenotabile esclusivamente tramite il ricontatto telefonico.



Tale disposizione prevede tra l’altro che “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavori per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”.



Ciò premesso, per tutto il periodo di operatività del citato D.M. del 5 marzo e di eventuali proroghe, la Filiale metropolitana Flegrea ritiene opportuno limitare gli accessi alle sedi esclusivamente per lo svolgimento delle c.d. “attività indifferibili”.



Continuerà , quindi, ad essere garantita l’attività di informazione di primo e secondo livello, sia presso la Filiale Metropolitana Area Flegrea – Sede di Pozzuoli sia presso l’Agenzia di Soccavo, con forte implementazione dell’informazione da remoto, tramite ricontatto telefonico o web meeting.