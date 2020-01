ZINGARETTI “IL GOVERNO NON VA MESSO IN DISCUSSIONE, APRIRE NUOVA FASE”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo ha approvato una manovra che ha salvato l’Italia dal disastro, ha cominciato a investire e costruito le premesse per aprire una nuova fase. Ora bisogna costruire un’agenda che punti al lavoro, alla crescita, alla green economy, all’istruzione, bisogna ridare fiducia al Paese”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, in un’intervista al Tg5.

Quanto al M5S, “c’è un dibattito che è sotto gli occhi di tutti – ha spiegato -, mi auguro che l’esito non sia quello di mettere in discussione il governo. Noi guarderemo ai fatti e non alle polemiche”. In merito alla riforma della prescrizione, Zingaretti ha ribadito: “Noi chiediamo tempi certi per i processi. Quello che non può andare è un processo che dura tutta una vita. Non è giusto per gli imputati e per le vitttime dei reati”. Infine, sulle concessioni autostradali: “La revoca va fatta se ci sono dei motivi. È giusto aspettare le verifiche in uno stato di diritto”.

(ITALPRESS).