Zibaldone di risate, una particolare “Notte di S. Silvestro scolastico”. GUARDALO ORA

La conclusione di questi caldi mesi estivi e l’arrivo, a passi veloci, dell’atteso mese di settembre, con conseguente riapertura delle scuole, assume un significativo valore per l’Istituto Comprensivo Forio 1.

In conclusione dell’anno scolastico 2020/2021 e con l’ufficiale inizio del nuovo anno, prende il via una nuovissima iniziativa, nata dalla brillante fantasia e dalla sinergica azione del Dirigente scolastico Dott.ssa Chiara Conti e del Direttore artistico Gaetano Maschio: “LA NOTTE DI S. SILVESTRO SCOLASTICO”: un singolare modo per dare il benvenuto al nuovo anno scolastico 2021/2022, che inizia il 1° settembre, nella fiduciosa certezza che pian piano tutto torni alla normalità.

L’ edizione numero 1 sarà in tv e sul eb ed andrà in onda la prima televisiva di “ZIBALDONE DI RISATE”, il lavoro di fine anno frutto dei Laboratori di drammatizzazione delle classi V della Scuola Primaria plessi “L. Balsofiore” e “A. Regine” dell’Istituto, tenuti dal M. Gaetano Maschio, che ne ha curato anche i testi e la regia, e dalla M. Filomena Piro: 14 divertentissime sit-com dai diversi contenuti, trasformate dall’autore in film per la tv; 93 piccoli -grandi Attori, che nonostante tutte le difficoltà, divisi in gruppi, secondo i protocolli vigenti, si sono preparati ed hanno girato sul territorio rendendo ancor più realistica la proposta artistica. Nello stile dei lavori dell’Istituto Comprensivo Forio 1, grande cura è stata riservata alle locations ed all’allestimento dei set, elementi che hanno consentito di presentare al meglio ogni singola storia. Le riprese ed il montaggio sono stati affidati a Giovanni Iacono, coadiuvato nella fonica in presa diretta da Elisabetta Maschio, aiuto regia la M. Angela Sferratore e le Docenti delle classi quinte. Il lungo e minuzioso lavoro di post-produzione, sotto l’attenta supervisione di Gaetano Maschio, ha dato vita al prodotto che diffuso.

Lo “Zibaldone di risate” terrà a battesimo la prima “Notte di S. Silvestro scolastico”. Quest’anno gli Auguri saranno televisivi ma certamente dalla seconda edizione si festeggerà in presenza, trasformando in tradizione quest’originalissima iniziativa. Noi del Dispari trasmettiamo con piacere “Zibaldone di risate” sui nostri canali social per regalare un sorriso in questi particolari giorni tra conclusioni e nuovi inizi.