Zavota fai chiarezza! Perche si “frauca” di domenica?

Tirate fuori le autorizzazioni! Ennesimo colpo di man assessorile in via Cava Scialicco? Come mai a Casa Zavota le solite ditte edili lavorano anche di domenica? I congiunti del Vicesindaco neo letto a Giovan Giuseppe Zavota godono ancora di particolari lascia passare? E’ l’ultimo colpo di mano post voto? A segnalarci l’accaduto una cittadina del come un di Lacco Ameno che, a quanto pare, ha privato anche a segnalare la questione ai Vigili Urbani che le hanno suggerito di fare come ha fatto in passato (denuncia alla Procura della Repubblica ) ed infine al 112. Sul posto Bobcats, operai, bidoni braciere e movimentazione termini per realizzare strade e muretti. Il cittadino ci chiede il perchè di tanta febbrile e spasmodica opera di frauca in un giorno di festa e come si riesca ad avere il via libera per in tre venire in alvei e aree a verde. Interrogativi legittimi che meriterebbero legittime risposte istituzionali.