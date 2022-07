Zabatta e Mennella, Casamicciola Sicura: “Pascale avrebbe dovuto pensare che l’ospedale è di tutta l’isola!”

Critici nel merito della scelta del sindaco Giacomo Pascale di istituire le aree a pagamento intorno al PO Anna Rizzoli sono stati anche l’ex presidente del consiglio comunale di Casamicciola, Giuseppe Zabatta, e l’ex sindaco di Casamicciola Terme, Luigi Mennella del gruppo civico “Casamicciola Sicura”.

“Il sindaco Pascale – attaccano – si appiglia alla forma degli atti processati, ma ignora la sostanza. L’ospedale è gli spazi annessi non sono suoi o del suo comune, ma dell’intera comunità isolana a cui sono stati donati per garantire servizi pubblici senza scopo di lucro. Da Giacomo ci saremmo aspettati iniziative diverse. Evidentemente i tempi e lo stile istituzionale cambiano anche per lui”

“Ormai le strisce blu sono ovunque. Abbiamo faticato ad accettarlo, ma sono il metodo che i nostri amministratori hanno scelto in luogo di una organizzazione seria, di scelte oculate e misure adeguate ad un paese dove non ci son infrastrutture adatte a sostenere l’intero impianto ed il sistema di cui l’isola, invece, avrebbe bisogno. Eppure, la decisone di far pagare la sosta anche davanti all’unico ospedale isolano non è condivisibile, né giustificabile da qualunque prospettiva si guardi la cosa.

Si tratta di una scelta che penalizza e soprattutto rende chi frequenta quello che di fatto è un luogo che offre servizi sanitari. Afferisce la sfera del nostro diritto alla salute. Non è un fatto di entità del pagamento. E’ l’itera precisone che va percepita come una offesa alla comunità. Specie per come è nato il Rizzoli e su quali presupposti si non è un luogo dove si va a trovare chi sta soffrendo o deve si va per fare controlli. Una questione morale oltre che economica. L’ospedale “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno fu inaugurato il 21 ottobre 1962, quando già aperto da nove mesi. Era stato costruito su un terreno donato dalla Curia Vescovile, interamente a carico del Cavaliere del Lavoro Angelo Rizzoli e con scopi specifico che non prevedono affatto lo scopo di lucro. Per questo veniva definito l’edifico della carità. Uno scopo di lucro che di fatto Pascale applica con al sosta a pagamento. Rizzoli lo donò alla Comunità dell’isola d’Ischia. Ricevette proprio in quella occasione due Medaglie d’Oro. Giacomo dovrebbe riflettere su questo aspetto” spiegano nel dettaglio Giuseppe Zabatta e Luigi Mennella.

L’ospedale Anna Rizzoli va detto che non è una competenza strettamente del Comune di Lacco Ameno. Soprattutto in virtù delle donazioni della Curia a tutta l’isola e che fruttarlo ai rappresentanti dell’episcopio ischitano un posto nel consiglio di amministrazione dell’allora Ospedali riuniti di Napoli. Questa disposizione fu mantenuta finché l’intera salita campana non divenne competenza dell’amministrazione regionale. Tale diritto fu sempre formalizzato negli atti. L’ultimo a farne parte fu monsignor Diego Parodi. E’ evidente che Il Rizzoli e tutto quel che ci sorge intorno va preservato con sede di un servizio primario ed essenziale”. Concludono gli esponenti di “Casamicciola Sicura” che in ciò chiede al sindaco di Lacco Ameno a rivedere e proprie scelte: “Crediamo che Giacomo debba rivedere la sua decisone e prevedrete altro per un bene che di fatto appartiene a tutta l’isola d’Ischia. Così come l’eliporto di Casamicciola Terme. Una stretta pertinenza del presidio sanitario le cui spese sogno sostenute da ASL e comune ma che di fatto garantisce gratuitamente i voli sanitari. Parimenti la sosta sanitaria va garantita”.