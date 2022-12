Yarn bombing: sul corso di Forio una esplosione di colori con il gruppo “Artigianato Granny”

Sono colorate e decorate, precise e dai trattati inconfondibili: le meravigliose mattonelle create ad arte a mano dalle bravissime componenti del gruppo “Artigianato Granny” compongono le coperture che impreziosiscono quest’anno i tronchi degli alberi presenti su corso F. Regine.

In stile “yarn bombing” infatti, le signore impegnate in questa preziosa e antica arte dell’uncinetto, hanno deciso di adornare il nostro Corso con qualcosa di particolare e colorato, in pieno spirito natalizio lanciando un messaggio di pace e fratellanza.

Una bella iniziativa che fa parte del calendario di eventi Note di Natale sotto l’albero a Forio 2022-2023, inserito nel cartellone degli eventi Metropolitani della Città Metropolitana di Napoli, all’interno del progetto “Forio mille tradizioni nell’anima di un popolo!”.

Ecco i nomi delle ideatrice e realizzatrici: Paola Regine; M. Rosaria Coppa; Gisella Maltese; Enza Matarese; Francesca Impagliazzo; Anita Balsofiore; Paola Vaino; Elisa Di Lustro; Gianna Cirillo; Marialucia Sobrio; Teresa Aiello; Maria Vittoria Cei; Veronika Oleksakova; Beatriz Coyette; Assunta Arturo; Margherita Iacono; Maria De Rienzo; Rosaria Petrone; Maura Garbagnati; Maria Teresa Regine; Maria Coppa; Carmela Regine; Assunta Della Volpe; Rosalba Schiano.