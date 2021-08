XXIII Marcialonga in salita e 7^ Stracassano, presenti i Forti e Veloci

Sabato pomeriggio, con partenza alle ore 16, si è svolta la 23^ marcialonga in salita “Mercogliano-Montevergine, corsa su strada in salita di 16,4 km, lungo il suggestivo e tortuoso percorso che porta al Santuario di Montevergine, meta di pellegrinaggio per tanti isolani. I nostri 6 atleti della “Forti e Veloci isola d’Ischia”: Antonio Bernasconi, Daniela Amalfitano, Vito Amalfitano, Vincenzo Maltese, Pina Schiano ed il presidente Michelangelo Di

Maio, hanno affrontato il percorso di corsa in una giornata fresca e leggermente ventilata e con altri 281 podisti hanno tagliato il traguardo posizionato davanti alle scale della chiesa mariana. Nonostante il periodo estivo ed afoso, non consono per una buona preparazione , la prestazione cronometria è risultata sodisfacente per tutti. Buona la pozione di classifica della squadra che grazie al punteggio sommato di ogni singola prestazione, ha consentito alla squadra di classificarsi 14^ su 90 società presenti. Contemporaneamente in Calabria erano presenti Nicola Maltese e Roberto Castagna a sancire il gemellaggio con la Società Polisportiva “Magna Grecia”.

Nicola Maltese ha anche preso parte alla 7^ “Stracassano” di 10 km , chiudendo in 53 minuti.