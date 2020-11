Widilo: il sito che ti fa risparmiare con il cash back ed il codice sconto

Fare shopping online è conveniente e questo ormai lo sappiamo tutti molto bene, ma quello che ancora diverse persone ignorano è che esistono dei sistemi che permettono di risparmiare ancora di più. Online infatti ci sono alcuni siti web che raccolgono i condici sconto presenti sulle varie piattaforme ma non solo: offrono anche un cash back ossia un ritorno economico che viene calcolato in base alla spesa effettuata. Widilo è uno dei portali migliori in assoluto: vediamo allora come funziona e come fare per risparmiare facendo shopping online.

Tutti i codici sconto attivi a portata di click

Su Widilo sono raccolti costantemente tutti i codici sconto proposti dai vari negozi online e questo è già un primo grande vantaggio che vale la pena sottolineare. La maggior parte degli shop online infatti propone di mese in mese dei buoni sconto, che però non sempre si riescono a reperire con facilità e capita spesso di non sapere nemmeno che esistano. Grazie a Widilo è possibile trovare con estrema semplicità qualsiasi codice sconto attivo, pronto da utilizzare per risparmiare sui propri acquisti.

I portali che raccolgono i buoni sconto sono diversi, ma Widilo si distingue in quanto può vantare moltissimi shop online. Se per esempio hai bisogno di acquistare dei farmaci, su questo portale puoi trovare il codice sconto Farmasave, pronto da utilizzare: basta copiarlo ed incollarlo nell’apposito box al momento del pagamento.

Se cerchi degli integratori naturali puoi approfittare del codice sconto Tsunami Nutrition, che ti permette di acquistare quello che desideri sul sito ad un prezzo vantaggioso.

Ancora, il codice sconto PassioneUnghie ti consente di risparmiare sullo shopping online all’interno di questo sito web e via dicendo. Abbiamo fatto alcuni esempi, ma i buoni sconto che si possono trovare su Widilo sono davvero moltissimi e conviene approfittarne.

Approfitta del Cash back di Widilo e risparmia ancora di più

Widilo non si limita a raccogliere ed offrire agli utenti tutti i buoni sconto pronti da utilizzare nei vari siti web, fa molto di più. Grazie infatti al sistema di cashback, è possibile risparmiare ulteriormente ottenendo un ritorno economico sulla base della percentuale applicata.

Spieghiamo meglio questo meccanismo. Il cashback viene sempre indicato con una percentuale e più questa è alta maggiore sarà il risparmio. Se ad esempio è previsto un cashback del 20% e facendo shopping online su quel determinato sito web si spendono 100 euro, si otterrà un rimborso pari a 20 euro direttamente da Widilo.

Si tratta di un’opportunità di risparmio da non sottovalutare, anche perché sul portale Widilo possiamo trovare davvero moltissimi cash back attivi, da utilizzare in altrettanti shop online tra i più famosi come per esempio Bershka, Zalando, Now TV, Fastweb, Adidas, Booking, Lavazza, ecc.

Il sistema di raccolta punti di Widilo

Oltre a tutti questi vantaggi, Widilo offre anche la possibilità di accumulare premi. Ogni volta che infatti si attiva il cashback, la piattaforma regala dei punti, che si possono riscattare sotto forma di buoni sconto, prodotti e gift card. La convenienza è dunque assicurata e vale proprio la pena approfittare di questa opportunità di risparmio!