Weekend ischitano per Maria Elena Boschi

Maria Elena Boschi, accompagnata dall’amica Paola e dai colleghi Parlamentari Luciano Nobili e Gennaro Migliore, il Capogruppo alla Camera di Italia Viva ha passato momenti di relax alla scoperta delle bellezze dell’isola verde. Accolta dal gioielliere Marco Bottiglieri e dal giornalista Lorenzo Crea , la Boschi ha scelto l’Hotel Le Querce come suo buen retiro. La prima tappa è stata al “Ricciulillo” che ha preparato piatti tipici della tradizione marinara ischitana, con un panorama mozzafiato a fare da contorno.

A seguire visita a “la Lampara” , dove è stata accolta dal patron Ciro Calise che le ha raccontato la sua carriera culinaria.

Il giorno dopo la comitiva si è concessa una giornata di mare guidata dall’amico Europarlamentare Giosi Ferrandino . Maria Elena Boschi ha ammirato la baia di San Pancrazio ed è rimasta letteralmente rapita dal borgo di Sant’Angelo. La sera è stata ospite del produttore Pascal Vicedomini per l’evento conclusivo dell’ “Ischia Global Fest” alla Tenuta Piromallo di Forio.

Non poteva mancare la visita al Gran Caffè Vittoria per assaggiare uno dei celebri dolci della pasticceria. Prima di rientrare in albergo, infine, c’è stato il tempo per un brindisi all’Ecstasy. La domenica si è svolta all’insegna delle terme con la visita al Parco Termale Negombo . Qui la Boschi e i suoi amici hanno potuto apprezzare le proprietà rigeneranti delle tante piscine della struttura . Prima di rientrare a Roma, il gruppo è stato a pranzo alla trattoria “Casa Colonica” per degustare alcune tipicità del nostro territorio.

“Ischia è un’isola straordinaria ricca di bellezze ed estremamente varia. Sono rimasta molto colpita dall’accoglienza e dalla simpatia delle persone. Dovremmo farla conoscere ancora di più in Italia e nel mondo. E in questo senso gli eventi come il Global sono preziosi. Sono rimasta stregata dalla sua energia e spero di ritornarci presto.”

Queste le parole del Capogruppo alla Camera di Italia Viva , prima di rientrare a Roma. A farle eco anche le dichiarazioni del Deputato Luciano Nobili:”colpevolmente non ero mai stato ad Ischia. Per quell’isola conoscevo la passione di tanti, di artisti importanti da Truman Capote a Luchino Visconti come quella dei miei genitori che la scelsero per il loro viaggio di nozze. Un bellissimo week end con i giusti compagni di viaggio, alla scoperta di una isola meravigliosa. E ho già di tornarci presto”.