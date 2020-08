Weekend ischitano per Francesca Cipriani e Andrea Walker

Le sue stories sono tra le più cliccate su Instagram, come anche i post che collezionano centinaia di visualizzazioni. Lei è la biondissima Francesca Cipriani che ha scelto, con Andrea Walker (influencer di viaggi) di trascorrere il primo weekend di agosto qui sull’isola di Ischia.

Tra massaggi e nuotate in piscina, Francesca Cipriani non ha mancato di assaggiare la nostra cucina tradizionale da Pierpaolo presso il ristorante “Il Nascondiglio dell’amore” a Campagnano. Una bella serata tra ottima cucina e un panorama da favola, conclusa presso il “luna park” a fondo bosso, con gare sulle classiche macchinine tozza-tozza e tiro al bersaglio.

Una bella cartolina per la nostra isola, fresca e simpatica come lo è Francesca Cipriani che, con le sue foto, sta portando Ischia in giro con sé nel grande mondo del web stuzzicando la curiosità di tantissimi internauti.