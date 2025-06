Weekend di relax e affetto per Stefano De Martino. “Pieno” di fan per il conduttore

Non c’è due senza tre, e Stefano De Martino sembra confermarlo: anche quest’anno, in occasione del ponte del 2 giugno, il conduttore e ballerino partenopeo ha scelto l’isola verde per concedersi una pausa di relax. E come sempre, la sua presenza non è passata inosservata.

Il sole caldo e il mare cristallino delle Fumarole, a Sant’Angelo, sono stati lo scenario dell’inaspettato incontro tra De Martino e un gruppo di escursionisti campani, gli “Irriducibili del Trekking”, in visita a Ischia per esplorarne i sentieri. La quiete della spiaggia è stata presto animata dall’entusiasmo dei fan, che, riconosciuto il volto noto della TV, non hanno perso occasione per avvicinarlo.

Tra foto ricordo, saluti e sorrisi, De Martino ha mostrato ancora una volta grande disponibilità e affabilità, concedendosi senza riserve al calore del pubblico. Un bagno di folla che ha trasformato un semplice pomeriggio di mare in un evento emozionante per chi ha avuto la fortuna di incontrarlo.

La sua presenza sull’isola non è più una novità: Ischia si conferma uno dei rifugi preferiti dal celebre showman, che vi torna con regolarità, attratto dalle sue bellezze naturali e dal legame speciale con il luogo e la sua gente. Un appuntamento, quello con Ischia, che per Stefano De Martino sembra ormai essere diventato tradizione.