Webuild, per la controllata Lane contratto da 276 mln in Florida

MILANO (ITALPRESS) – Nuovo contratto negli Stati Uniti per Lane, controllata del Gruppo Webuild , che ha acquisito il progetto da USD 299 milioni (276 milioni di euro circa) per la realizzazione del “Seminole Expressway/SR 417 Project” in Florida. Con questo contratto, Webuild, attraverso Lane, conferma una forte presenza negli Stati Uniti, il suo secondo mercato non domestico più importante dopo l’Australia in termini di fatturato.Il contratto, al 100% Lane, prevede la progettazione e la realizzazione dei lavori di ampliamento di una sezione della strada statale Seminole Expressway/SR 417 nella Contea di Seminole, in Florida. Questa arteria, via di evacuazione in caso di emergenze e parte della tangenziale orientale di Orlando, sarà ampliata da quattro ad otto corsie su una lunghezza che corre per 6 miglia (circa 10 km), dal confine con la Contea di Orange fino a nord della SR 434.Commissionato da Floridàs Turnpike Enterprise (Florida Department of Transportation), il progetto punta a garantire un flusso di traffico più agevole per persone e merci e maggiore sicurezza stradale per tutti i veicoli in transito. L’avvio dei lavori è previsto in autunno, con l’obiettivo di completare la tratta nella primavera del 2029.Il Gruppo sta attualmente lavorando ad altri progetti stradali in Florida, come l’ampliamento di una tratta della I-275 a Tampa e il potenziamento dell’interconnessione tra la I-4 e Sand Lake Road nella Contea di Orange.Lane sta inoltre completando la Poinciana Parkway nella Contea di Osceola e sta lavorando sulla Mainline Turnpike a Orlando.

– foto ufficio stampa Webuild –

(ITALPRESS).