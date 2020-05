Webinar gratuiti informativi concorsi scuola 2020

Il Centro d’Iniziativa Democratica degli Insegnanti dell’isola d’Ischia informa che ha promosso due webinar gratuiti informativi sui concorsi scuola 2020 – Procedura straordinaria abilitazione Scuola Secondaria I e II grado – Concorso ordinario Infanzia, Primaria, Scuola Secondaria I e II grado. In particolare saranno presentati: requisiti per la partecipazione, titoli valutabili, svolgimento delle prove concorsuali, proposte formative.

Sabato 9 maggio 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 si terrà il webinar sulla “Procedura straordinaria abilitazione Scuola Secondaria di I e II grado. Concorso straordinario per la Scuola Secondaria di I e II grado”. Destinatari: docenti di ruolo e docenti precari con almeno tre anni di servizio.

Domenica 10 maggio 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 si terrà il webinar sul “Concorso ordinario Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado”. Destinatari: laureati con i 24 CFU – diplomati ITP – diplomati magistrale.

La partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su www.ischiacidi.it. Le iscrizioni saranno aperte fino al raggiungimento degli accessi disponibili. In ogni caso le iscrizioni saranno chiuse un’ora prima dell’inizio.

Evento di aggiornamento professionale in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Cristofaro Mennella” di Ischia nell’ambito dell’iniziativa “DaDinforma – La scuola non si ferma”.

Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), è stato confermato secondo la Direttiva 170/2016