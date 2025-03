Walk of Life, trionfa l’atleta ischitano Andrii Chukhraiuk

Grande successo per l’atleta ischitano Andrii Chukhraiuk, che ha tagliato per primo il traguardo della dodicesima edizione della Walk of Life a Napoli. Con il tempo di 34’14”, il portacolori del Marathon Club Isola d’Ischia ha conquistato la gara agonistica di 9.9 km sul lungomare partenopeo, regalando un momento di orgoglio alla sua isola: «Siamo venuti in tanti da Ischia – ha dichiarato – per la passione del running, ma anche per sostenere Telethon. Emozionante vincere in una giornata così».

Ischia è salita anche sul podio femminile con Francesca Migliaccio, terza con 41’59”, a conferma della forte presenza dell’isola alla manifestazione.

Il resto della giornata in sintesi

Oltre 4.000 partecipanti tra gara competitiva e passeggiata di 3 km, un mare di maglie arancioni e più di 80.000 euro raccolti a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare. Vittoria femminile per Filomena Palomba (38’43”), che ha commentato con gioia: «Lo scorso anno vinse mia sorella, la coppa resta in famiglia». Presenti anche il maratoneta Gianni Sasso che domenica prossima a Corri Salerno, tenterà il guinness world record di corsa con le stampelle e il direttore del Tigem, Alberto Auricchio.

L’evento, giunto alla dodicesima edizione, è stato accompagnato da musica, tammorre, e dal ricordo di tre giovani partecipanti scomparsi. Testimonial della giornata l’olimpionico Patrizio Oliva, che ha sottolineato l’importanza dello sport come strumento di inclusione e solidarietà.