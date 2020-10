W le first lady? Enzo approva il fabbisogno e c’è una sfilza di assunzioni: tutte da altre graduatorie…

Festeggiano i sindaci Caruso e Gaudioso? Una nuova ondata di assunzioni. E come arriva? Con nuovi concorsi come fatto a Serrara Fontana? A Forio? A Barano? Macché, “in particolare utilizzando alternativa- mente le graduatorie valide esistenti degli altri comuni dell'isola di Ischia”...

Gaetano Di Meglio | Ischia approva il nuovo fabbisogno e, per il prossimo triennio, si preannunciano 9 assunzioni, senza concorso, che hanno un sapore del tutto elettorale.

Una infornata di assunzioni “utilizzando alternativamente le graduatorie valide esistenti degli altri comuni dell’isola di Ischia” che conferma tutto quello che avevamo scritto nei giorni scorsi.

I cittadini di Ischia si preparano a sostenere le famiglie Gaudioso e Caruso con la potenziale assunzione delle rispettive first lady: Filomena Mattera e Restituta Sessa.

Ma andiamo per grado e leggiamo insieme la parte importante della delibera del nuovo fabbisogno del comune di Ischia.

Un fabbisogno che serve solo al sindaco. I consiglieri comunali, infatti, restano a guardare mentre Enzo Ferrandino continua a gestire il comune come un vero e proprio consigliere comunale.

Il comune di Ischia, come gli anni passati ha conferma e aggiorna “per il triennio 2020/2022 la programmazione del fabbisogno del personale tenuto conto delle procedure in corso e non ancora concluse con le citate deliberazioni, ossia di proseguire le procedure confermate ed avviate volte alla copertura in particolare dei posti vacanti in organico di categoria giuridica D3 funzionari dell’Area Amministrativa e Tecnica, tutte in forma di part-time (50% del tempo pieno)”

Nulla di nuovo. Sono i vecchi concorsi programmati da Giosi Ferrandino e fermi nei cassetti della politica. Era solo fumo. Il problema, invece, viene dopo.

Come vi abbiamo già raccontato, nel frattempo il comune di Ischia ha già provveduto a dare seguito alla previsione della giunta circa la “nuova procedura assunzionale a tempo indeterminato utilizzando la graduatoria dell’Ente ancora valida per n. 3 unità categoria giuridica C1, operatore di polizia locale part time verticale (3 mesi dal 01/04/2021)”. Parliamo delle assunzioni di Palmina Moio, Schiano Gianluigi e Boccanfuso Angela.

I fuochi pirotecnici, invece, arrivano con il prossimo punto.

Enzo Ferrandino e la sua giunta, infatti, hanno deciso di “prevedere nuova procedura assunzionale a tempo indeterminato applicando quanto previsto dall’art. 4, comma 3-ter del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 e dal regolamento comunale degli uffici e dei servizi, in particolare utilizzando alternativamente le graduatorie valide esistenti degli altri comuni dell’isola di Ischia, previo accordo come da schema allegato sub 8).

Nel caso, Ischia assumerà numero 1 unità categoria giuridica D1 Istruttore direttivo amministrativo, a tempo pieno (In questo caso è in vigore la graduatoria del concorso di Lacco Ameno vinto da Lucrezia Galano. In graduatoria oltre a Polizio Emilio c’è anche Iolanda Baldino attualmente assunta al comune di Ischia a tempo determinato a cui, in passato, fu impedito di passare al comune di Lacco Ameno).

La giunta di Ischia, oltre questo D1 amministrativo ha anche previsto l’assunzione di “2 unità categoria giuridica C1 istruttore tecnico, part time (50% del tempo pieno)” (e in questo caso sarebbe ottima la graduatoria valida presso il comune di Serrara Fontana che consentirebbe, a questo punto, l’assunzione di Francesco Iacono e di Domenico Patalano. Iacono, attualmente è in forze al comune di Ischia dopo un periodo di “punizione” e rientrato dopo aver giurato fedeltà eterna al ferrandinesimo)

Altra “poltrona” è quella che sarà garantita dall’assunzione di 1 unità categoria giuridica C1, istruttore economico finanziario a tempo pieno (sull’isola, per questa figura, è disponibile la posizione numero 2 del concorso vinto da Mario Casciello a Barano e consentirebbe l’assunzione di Maria Di Meglio).

E, come al solito, sul fondo c’è il finale. Rulli di tamburo, sfilando le first lady di Serrara Fontana e Barano d’Ischia. Enzo Ferrandino e la sua giunta ha predisposto l’assunzione “in particolare utilizzando alternativamente le graduatorie valide esistenti degli altri comuni dell’isola di Ischia” di numero 2 unità categoria giuridica C1, istruttore amministrativo a tempo pieno.

E sapete quale concorso di questa categoria ha una graduatoria disponibile? E’ quella del concorso di Forio dove le prime in “lista” sono Filomena Mattera, moglie di Rosario Caruso e Restituta Serra, moglie di Dionigi Gaudioso.

C’è altro da dire? C’è altro da aggiungere? Beh, è chiaro: al comune di Ischia o sei raccomandato o niente.

Prima di continuare a leggere, infatti, c’è una piccola riflessione da fare. Il comune di Ischia, in maniera diversa dalle altre amministrazioni dell’isola, non ha bandito nuovi concorsi. Fino ad oggi, come tutti sanno, i vigili urbani assunti col concorso di Giosi e raccomandanti all’epoca sono passati negli uffici, altri, invece, sono in strada. Ora arriva una nuova ondata di assunzioni. E come arriva? Con nuovi concorsi come fatto a Serrara Fontana? A Forio? A Barano? Macché, “in particolare utilizzando alternativamente le graduatorie valide esistenti degli altri comuni dell’isola di Ischia”. Assunzioni con il lanternino al fine di assumere solo chi fa parte della casta che impera nel comune di Ischia.

Ma andiamo avanti perché la giunta ha previsto anche il “il passaggio a tempo pieno delle risorse umane a tempo indeterminato in regime di part time attualmente in servizio presso l’Ente nell’area amministrativa, economico finanziaria e tecnica”. Cosa significa in breve? Ci sono ancora alcuni vigili urbani assunti part time che sono passati negli uffici che “incassano” la promozione.

La giunta, come giusto che sia, ha confermato “la programmazione di utilizzo di personale a contratto a tempo determinato: ai sensi dell’art.110” ovvero gli attuali sei (Baldino, Ascanio, De Luca, Fermo, Montuori e Boccanfuso) e le 3 unità ai sensi dell’art.90 (Puca, De Vanna e Iacono) e resta un C (Filippo Buono).