Voto a Lacco Ameno: “Lista 1 vs Lista 2”, corretto l’«errore materiale»

IDA TROFA | Si è scritta ieri l’ennesima pagina del voto infinito a Lacco Ameno. La correzione di un errore materiale sulla sentenza del Consiglio di Stato emessa l’11 marzo scorso e la conferma dell’8 giugno come data della prossima e speriamo ultimo verdetto nel merito dell’esito elettorale all’ombra del Fungo.

Il Consiglio di Stato, ha deciso che si dovranno verificare alcune schede delle ultime elezioni, il cui esito è stato contestato dalla lista del senatore De Siano uscita sconfitta al ballottaggio di un’incredibile contesa sulle amministrative del più piccolo dei comuni dell’isola. A settembre si è scritto solo il primo atto di un’epopea elettorale che prosegue a colpi di ricorsi e carta bollata. Nell’autunno 2020 si è arrivati, inizialmente, ad un risultato di clamorosa parità tra le liste in competizione che ha determinato sia il turno di ballottaggio sia la successiva vittoria di Pascale sindaco con “Il Faro”.

Le operazioni di spoglio e conteggio dei voti sono state oggetto di un ricorso al Tar Campania oggi appellato al Consiglio di Stato. L’11 marzo, resa nota la decisione del massimo organo di giustizia amministrativa e che accolte le tesi dei legali dei ricorrenti (il Prof. Mario Sanino, Gino Di Meglio, Fabrizio Viola e Lorenzo Coraggio) è stato disposto la verifica delle schede contestate al primo turno e che sarà effettuato entro pochi giorni, con la partecipazione delle parti in causa. La Prefettura, poi, trasmetterà la relazione al Consiglio di Stato che il prossimo 8 giugno emetterà la sentenza definitiva sulla vicenda.

Nel mentre, i legali di Pascale (Lentini, Polzone e Bruno) hanno chiesto ed ottenuto la correzione di un errore materiale sulla sentenza stessa una confusione nell’indicare la Lista n.1 piuttosto che la Lista n.2.

Un dato che non toglie e non mette nella sostanza delle cose, ma che, di fatto, se non corretto avrebbe cerato il solito caso all’italiana. Il 30 marzo la seduta che ha disposto nel merito la correzione del dispositivo e dunque dell’errore materiale. Ieri la disposizione corretta del Consiglio di Stato che lascia tutto il resto invariato e fissa, per il prosieguo, l’udienza di discussione del merito alla data del giorno 8 giugno 2021.

Il passaggio che ha reso necessaria la correzione dell’errore materiale Questo il passaggio della Sentenza di Marzo che ha reso necessaria la correzione dell’errore materiale: “ e) relativamente alle Sez. III e IV, acquisire la lista elettorale od altro atto da cui emerga l’esatta corrispondenza tra numero dei votanti – risultante dalla somma maschi e femmine – e numero dei voti espressi, nonché le tabelle di scrutinio, indicando con riferimento ai voti attribuiti alla Lista n. 1 (corretto in Lista n.2 NDR) le discrasie rispetto al riconteggio effettuato, nonché rispetto alle verbalizzazioni e alle comunicazioni formali all’Ufficio elettorale”.

www.ildispari.it