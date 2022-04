Voti… nel cestino: il ritorno |#4WD

Il mio #4WD sull’ennesima comparsa/scomparsa del cestino rifiuti a Ischia Ponte dinanzi al pdv “Ischia Salumi” risale appena a sabato scorso. Martedì in albis, nel venire a conoscenza della sua ennesima reinstallazione, non avevo ritenuto tale evento meritevole di un nuovo editoriale, pensando di legittimare in quel modo il cattivo pensiero dei soliti noti, pronti ad accusarmi di avercela con questo o quello per chissà quale motivo nell’ostinarmi a scriverne pubblicamente. Ma dopo le referenze ricevute quest’oggi proprio non avrei potuto esimermi. E quindi, rieccomi nel cestino -pardon- sull’argomento!

L’ultima installazione del cestino in questione a Ischia Ponte, eseguita -come detto- martedì scorso, è stata posta in opera dai valenti operai del servizio manutenzione comunale, i quali sarebbero stati anche gli autori delle precedenti installazioni ma non certo delle rimozioni. Queste ultime, avvenute ad opera di ignoti (per la cui identificazione e successivo addebito del danno erariale derivante dalle diverse giornate lavorative pagate dai contribuenti alla manutenzione pubblica sarebbe il caso di monitorare le riprese di qualche telecamera di videosorveglianza in zona), sarebbero così avvenute lontano da occhi vigili, più che indiscreti. E, cosa ancor più divertente, gli autori del misfatto si sarebbero puntualmente preoccupati, una volta rimosso il cestino, di recapitarlo -sempre lontano da occhi vigili- all’esterno della sede di Ischia Servizi al Polifunzionale.

Questa tragicomica situazione comincia ad assumere i toni del grottesco. Non ci aspettiamo neanche un po’ che chi di dovere si impegni a fare chiarezza su questa situazione, così come sui presunti dubbi in merito ai requisiti di continuità dei due locali asseverati in SCIA dal solito tecnico pur di poter svolgere l’attività in sito, perché è chiaro che ciò aumenterebbe di qualche preziosa unità gli scontenti ufficiali dell’amministrazione in carica. Però, ragazzi, un minimo di pudore… quello sì.