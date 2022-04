Volere è potere, caro Davide | #4WD

“E’ proprio questa volontà che spesso manca: una partecipazione coraggiosa dei giovani, reale, fatta di contenuti e proposte. Venire da una piccola, ma fantastica realtà come Ischia, fa credere che per poter parlare di politica bisogna avere un’altra età, un permesso speciale che si basa sui voti, sulla famiglia, su quanti occhi si è disposti a chiudere. E così ci ritroviamo con una generazione disillusa, che prende le distanze dalla cosa pubblica, che ha paura di alzare la voce e che è stanca e nauseata. Ma quando si giunge in città, pur piangendo ogni giorno di nostalgia, ci si rende conto che quella realtà non solo è ingiusta, ma non è nemmeno più attuabile, non regge il passo con i tempi.”

Ho letto con interesse l’articolo del nostro Quotidiano che parlava di un evento tra i cui promotori, alla “Sapienza” di Roma, c’era il giovane isolano Davide Laezza. Un po’ meno contento, però, sono stato nel leggere la sua dichiarazione con cui, in virgolettato, ho aperto il #4WD di oggi.

Se da una parte Laezza riconosce che la realtà isolana pecchi di presunzione ritenendosi in qualche modo il centro del mondo, dall’altra egli si rifugia in un luogo comune che vorrebbe la stessa realtà locale quale causa delle ali tarpate alla cittadinanza attiva dei giovani.

Quando il 23 ottobre presi parte alla presentazione di “Adesso Ischia”, la più bella sorpresa furono gli interventi di Valerio D’Ambra e di Marco Trofa. Il primo, già maggiorenne, mostrò tutta la sua determinazione nell’affrontare importante tematiche sociali; il secondo, ancora pressoché sedicenne, stupì tutti con la saggezza e la cultura politica di un veterano, in particolare quando affermò che “alla forza dei giovani, il contributo di politici adulti e già esperti non può che giovare per farli crescere e migliorare”.

Oggi, paradossalmente, quelli come Marco e Valerio sarebbero pronti a metterci la faccia senza alcun permesso. Ma… perché solo loro, o giù di lì? Dove sono i giovani pronti a impegnarsi incondizionatamente, impedendo a certi adulti, insipienti banderuole, di continuare a farla da padroni?