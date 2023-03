Un volo dal secondo piano dell’edificio ed un drammatico impatto al suolo. E’ successo a Procida dove un giovane si è lanciato da un balcone dell’Istituto Scolastico Caracciolo. Sul posto ambulanze e carabinieri, il ragazzo – minorenne – è stato soccorso ancora in vita anche se le sue condizioni desterebbero più di qualche preoccupazione. Non è dato sapere se lo stesso abbia messo in atto un tentativo di suicidio o se la caduta sia da attribuire ad altre cause.