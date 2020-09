VOGLIO IL VOTO 435. Le parole napoletane del candidato sindaco Giacomo Pascale. In processione a Napoli con Del Deo e qualcuno dei suoi…

Il testo integrale della conferenza stampa di Giacomo Pascale a Napoli

Crediamo che a Lacco Ameno sia stata calpestata ogni regola democratica.

Vi riporto brevemente cosa è accaduto. Alla chiusura delle operazioni di voto, come riportato anche dalle televisioni locali, dalle dirette facebook, io e la mia lista avevamo 3 voti di vantaggio, 3 voti sufficienti per aver vinto le elezioni. Dopodiche nell’ambito di un’oretta, nella sezione n.4 vengono cancellati 2 voti, non mi è dato sapere se esistono verbali di cancellazione, ma i fatti più gravi si svolgono nella sezione n. 3.

E più precisamente, con la scheda n, 435 uscita dalle urne e preferenza accodata al mio candidato consigliere Davide De Luise si sente nel video che è quel voto in più che serve a vincere le elezioni. Paradossalmente, poi, sul verbale di chiusura, anziché riportare n.435, viene riportato 434 e nei numeri complessivi dei votanti, anziché 852, 851.

Mi sono appellato al presidente di seggio perché, come sapete, per legge, alla fine il presidente della sez. 1 assurge a ruolo di presidente di seggio e ha l’autorevolezza, l’autonomia e i poteri, dettati da circolari ministeriali, di poter riaprire le tabelle di scrutinio della n. 3. Tutte e due le tabelle. Si è rifiutato e io penso si sia rifiutato perché è un dipendente della famiglia De Siano, e quindi del mio avversario.

IL VIDEO

Lo scopo di questa mattina è di recarmi alla Prefettura, dove ho fatto già arrivare note, e di fare appello al Ministero degli interni e a Mattarella affinchè il Prefetto cui mi appello possa, autonomamente, come organo di controllo e garanzia, o richiamare i responsabili delle sezioni e riaprire le tabelle, o farsi garante di questa problematica.

Sono convinto che le cose siano così, voglio ringraziare chi, accanto a me, sta collaborando a questa iniziativa politica, perché io non sono aduso a ricorrere alla carta bollata, io voglio solo il rispetto della volontà popolare e la richiediamo a gran voce. Ringrazio il neo consigliere rieletto Maria Muscarà, componente della commissione alla trasparenza, e il neo consigliere eletto on. Annarita Patriarca perché mi dimostra che anche il mio ex partito, perché come sapete sono stato defenestrato dal mio coordinatore regionale, crede ancora in qualcosa, nella democrazia e legalità. Questa vicinanza politica rafforza il nostro impegno e gratifica i nostri sforzi. C’è stato anche un autorevole intervento del Governo centrale, di una persona importante che ha attenzionato questa questione perché penso che il mio competitor, per una serie di faccende che sono state documentate, abbia recato un grosso danno a Lacco Ameno e la nostra isola, e sono convinto che sia grave se fatto da un Senatore della Repubblica Italiana.

In questa fase credo sia necessario focalizzare l’attenzione sul rivendicare un diritto democratico affinché il popolo Lacco Ameno possa vedersi riconosciuto l’impegno del voto.

Dopodiché non mi spaventa, eventualmente, di ricorrere al ballottaggio, ma mi deve essere ordinato. Io penso che non vi siano i margini per il ballottaggio, basta aprire le tabelle di scrutinio della sez. n. 3.

Questo sta indignando l’Italia, siamo arrivati all’interesse del Parlamento e del Ministero dell’Interno. Il mio appello è rivolto a sua eccellenza il Prefetto,persona autorevole, integerrimo funzionario dello Stato dove,io credo, abbia il potere per poter, quale organo di garanzia, riaprire le tabelle di scrutinio della sez. 3. E lì si scoprirà che i lacchesi hanno dato a Giacomo Pascale e la lista Il Faro quel voto in più per vincere le elezioni. Dopo di che i ricorsi li lasciamo e restano prerogative di chiunque voglia ricorrere. Ripeto io non ho paura del ballottaggio, sono pronto a continuare la campagna elettorale con l’entusiasmo della mia squadra e di un popolo che ha già votato a maggioranza per Giacomo Pascale. Possiamo giocare su queste schede ballerine, ma non sulla maggioranza del popolo di Lacco Ameno che ha visto correre in massa la gente alle urne e ha visto attribuirmi la maggioranza.

Detto questo resto a disposizione anche per chiarire alcuni aspetti di quella che avete chiamato conferenza stampa del mio avversario.

Dalla tabella che vedete,si evince il numero 835. Da qui potete comprendere delle due l’una: o il voto 435 è all0itnerno delle tabelle di scrutinio che vanno riaperte perché era per legge una prerogativa soprattutto perché non si assegnava l’elezione del sindaco,per legge era nell’autonomia e potere del presidente della sez. n. 1 che assurge a ruolo di presidente di seggio; oppure se sono 434 il risultato è di parità e ci vuole il ballottaggio.

Io ancora con forza, quale uomo delle istituzioni, mi appello al Presidente della Repubblica Mattarella, al Ministero degli Interni e alla sensibilità di sua Eccellenza il Prefetto affinchè possa ordinare e controllare la riapertura delle tabelle di scrutinio nella sez. n. 3.

Io non ho lo stile del mio avversario, non trasformo una conferenza stampa così importante in un comizio. Io sono qui per appellarmi alle alte cariche dello Stato per far sì che l’Italia resti uno stato di diritto dove prevali la Democrazia. Ringrazio pubblicamente l’operato della dott.ssa Ferrara del Commissariato di Polizia di Ischia che ha garantito l’ordine pubblico e si è impegnata affinchè nel modo più trasparente possibile potessero essere svolte le operazioni. Detto questo, il mio avversario…. È un mese che parla solo di mariuoli, di ladri, di pagliaccio, di clown, di idioti. Se un Senatore della Repubblica Italiana imposta così una sua campagna elettorale, lasciatemi dire che hanno fatto bene gli italiani a votare il taglio dei parlamentari. Perché io resto convinto che la qualità della Politica si misura sulla qualità degli uomini. Se questi sono gli uomini meglio averli tagliati ieri e non domani.

Le domande

Avanzerà querele? L’appello al Prefetto resta verbale ho ha già trasmesso qualcosa?

“Prima di passare a risponderle, voglio ringraziare una figura politica anche di altro partito che mi affianca, Maria Muscarà.

Vengo alla domanda. E’ stato già chiesto un incontro e la riapertura delle tabelle di scrutinio al Prefetto. Per l’altra domanda: io ho dato mandato al mio legale per vedere se esistono gli estremi per denunciarlo perché credo che questa volta abbia passato il segno. Anche perché lui in materia di appalti è pratico, basta andare su wikipedia e lo trovate.

Poi il mio avversario, pare, parli di appalti futuri: l’appalto della NU a sette anni e darei il porto a dei privati… vorrei ricordare che ora il porto è privato e uno dei primi punti del nostro programma è riportare il porto in mano pubblica, un dovere in questo periodo in cui il covid ha scavato nelle diseguaglianze.

Caro Senatore, il porto dopo anni e anni di gestione privata, di ricorsi e di mancati pagamenti, tornerà con Giacomo Pascale sindaco, ad essere dei lacchesi. Finirà di avere interventi di costruzioni, realizzazione e ammodernamento con denari pubblici e gli utili vanno nelle casse dei privati. Gli utili andranno alle famiglie, il Covid impone alla classe dirigente di rivedere il nostro modo di pensare e di vivere. Io penso che un modesto Senatore della Repubblica Italiana dovrebbe oggi pensare a questo e non a infangare il proprio avversario.

Sotto l’aspetto penale vedremo. Ragioniamo sotto l’aspetto politico. Ni dobbiamo pensare al popolo, il popolo si è espresso e a Lacco Ameno c’è aria nuova e fresca.

Lei pensi che quando vuoi defenestrato, la prima telefonata l’ho avuta da Genova da un autorevole esponente di forza Italia che mi disse Sindaco apri le finestre, fai entrare aria fresca, se questa è forza Italia, siamo morti di muffa.

E d’altronde la settimana scorsa avete visto come è finita Forza Italia e chi è il coordinatore. Questo è il dato politico.