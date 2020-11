Vivere appieno e prendere appunti | #4WD

“Da dove viene tanta intensità?”, chiede Gigi D’Alessio dopo un ampio frammento della splendida “E tu davanti a me”. Risposta: “Da tante serate di piano bar, da tanta vita vissuta, dove ho cercato di vivere appieno e prendere appunti”.

Questa è l’epitome dell’umiltà, della cultura e della personalità di Erminio Sinni, musicista e cantautore talentuoso vissuto sempre e comunque ai margini della ribalta. Venerdì sera, nella “prima” su Raiuno di “The Voice Senior” condotta da Antonella Clerici, che ha superato i quattro milioni e quattrocentomila telespettatori (quasi il 20% di share) e gli oltre undici milioni e mezzo di contatti, il cinquantanovenne di origine toscana e romano di adozione ha letteralmente stupito tutti sia per l’interpretazione unplugged al piano di “A mano a mano” di Riccardo Cocciante (superando così la blind audition ed entrando nel team di Loredana Bertè) sia per il frame del suo -forse unico- cavallo di battaglia, che ha accompagnato per anni il fine serata di tanti nottambuli incalliti come me.

Era il 1993, quando la cosiddetta “Roma bene” apprezzava il talento di questo autentico leone da piano bar e, soprattutto, le note e le liriche di una ballad di rarissima armonia e bellezza. Solo pochi anni dopo, nell’ambito della sua “Notte di note e moda” in Piazza Santa Restituta a Lacco Ameno, insieme a Martina Colombari e al sottoscritto come presentatori, l’organizzatore Agostino Polito volle Erminio Sinni tra i vari ospiti musicali, ben sapendo che la sua performance, insieme a quella di un allora smagliante Umberto Smaila ed altri, sarebbe risultata graditissima agli oltre duemila spettatori presenti.

Se X-Factor rappresenta, a mio giudizio, l’esasperazione più patetica del mainstream e dell’alternativo ad ogni costo, ecco legittimata la mia gioia per questo deja vu che, per quanto “preparato” possa essere stato, ha offerto una piacevolissima parentesi di buona musica in tivù. Finalmente!