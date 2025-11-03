lunedì, Novembre 3, 2025
Vivara, la Riserva cerca nuovi accompagnatori ausiliari

C’è tempo fino al 15 dicembre per le domande. Continuano intanto le visite guidate e di educazione ambientale: il foliage rende l’isola ancora più bella

In autunno, la Riserva Naturale Statale di Vivara continua a raccontarsi attraverso le attività di visite guidate e di educazione ambientale, impreziosite dalle sfumature del foliage e favorite dal clima mite di questo principio di novembre. Intanto, per chi voglia contribuire alle attività della Riserva, arriva una nuova opportunità: fino al 15 dicembre sono aperti i termini per la presentazione delle domande da accompagnatori ausiliari (info e dettagli www.vivararns.it). 

Un’occasione unica per affiancare le attività di visite guidate e di educazione ambientale, volte a far conoscere un territorio ricco di natura, storia e cultura, e promuovere un turismo sostenibile e responsabile, attento all’impatto ambientale e rispettoso del territorio.

La Riserva resta naturalmente aperta ai percorsi di visita ambientale organizzati (tutti i giorni, esclusi il lunedì, in due turni, alle 10 e alle 15), previa prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale.

L’isola è stata crocevia strategico nei traffici marittimi dalla Grecia di età micenea all’Occidente ed è uno dei più straordinari hotspot di biodiversità per l’avifauna migratrice e per numerose specie botaniche. Dal 2002 è Riserva Naturale Statale ed è di proprietà privata, legata alla famiglia Diana: dal 2023 ha riaperto definitivamente al pubblico.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

