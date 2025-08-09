Vivara a noi! Muro torna in scena e Ambrosino alza lo scontro

Luigi Muro alla presidenza della Commissione di riserva di Vivara

Se non ci fosse un background politico chiaro e ben definito dietro l’ultima nomina che ha agitato la tranquilla estate procidana, sarebbe passata come tante altre. Nulla di speciale sul tavolo, nessuna grande novità di gestione, ma il segno della politica che riconosce i suoi. E se questo vale a Procida, la stessa cosa non può valere per Ischia. Una nomina dal contenuto che rasenta quasi lo zero operativo ma che rimbalza sul tavolo della politica locale come un segnale ben chiaro.

Mentre a Ischia la destra di governo non solo è distante ma riempie caselle con personaggi in cerca d’autore, a Procida Luigi Muro resiste. Mantiene i rapporti, mantiene il fascino e dimostra il suo peso.

Mentre a Ischia fanno tutti i balletti scalzi e inutili attorno a Michele Schiano, a Procida Luigi Muro continua a essere punto di riferimento di quella “cosa azzurra” che in qualche modo ancora prova a darsi un senso, senza però arrivare a nulla di sostanzioso. Solo tanti piccoli “finger food” mentre altri assaporano “t-bone” in gran quantità.

Da ieri sembra che l’isola di Vivara, riserva naturale, sia diventata improvvisamente anche riserva di incarichi o, per usare una terminologia d’annata, di conquista. Uno sgarbo istituzionale da un lato, una forzatura dall’altra, il tutto misto a un po’ di “fritturina” al centro.

Il Ministero dell’Ambiente ha nominato la nuova Commissione di riserva, e a presiederla sarà l’ex sindaco di Procida, avv. Luigi Muro. Una nomina che, in altri tempi, come vi abbiamo detto, sarebbe passata sotto silenzio. Ma si sa, quando la politica è a corto di palco, anche un microfono spento può sembrare un megafono.

E infatti Luigi Muro non ha perso tempo: si è precipitato sui social per celebrare l’incarico come un trionfo personale. Sapendo bene che la maggior parte delle “bimbe di Luigi Muro” (per dirla con i social) avrebbero faticato a capire la reale portata della nomina, si è preso il suo momento di hype e ha smerciato da buon politico la nomina come se fosse stato chiamato a guidare un ministero.

Luigi, non è un ruolo da “podestà”. È più un ruolo da “gregario”. Però sappiamo che ti serve come riflettore in vista della prossima campagna elettorale comunale di Procida. A Muro va riconosciuta la capacità e la caparbietà di portare a terra qualcosa. Qualcosa che può utilizzare a suo vantaggio.

Per non passare per i “passerotti” che si fermano a Vivara, dobbiamo dirci che si tratta di un ruolo tecnico, senza grandi poteri, ma quanto basta per rimettere in circolo una figura che si sbracciava per uscire dal semplice ruolo di consigliere comunale. Non una spilletta da consolazione, neanche un premio di partecipazione, neanche un contentino che sa di riciclo, ma una semplice casella occupata. Con la benedizione del Ministero.

Ma se questa è la realtà, ci ha pensato Dino Ambrosino a dargli quel senso politico che ci ha attirato.

A rimettere le cose al loro posto, infatti, ci ha pensato il sindaco in carica, Dino Ambrosino, che ha colto la palla al balzo per definire la nomina uno “sgarbo istituzionale”. E non ha risparmiato l’ironia: “Da politici che amministravano un territorio, ora si occuperanno di flora e fauna”. Un augurio che suona più come una stilettata: da sindaci a guardiaparchi, con tutto il rispetto per chi la natura la protegge davvero, ma che dimostra come Luigi Muro abbia colpito e affondato.

Dagli ultimi movimenti social, le “bimbe di Dino” si stanno rendendo conto che il loro leader stia vivendo un periodo di rinnovata suscettibilità. Sembra che il sindaco stia percependo la terra venirgli meno sotto i piedi e che viva una sorta di “burn out” al pensiero di perdere il controllo del suo recinto politico. E allora ogni occasione è buona per trasformare un fatto neutro in un attacco, un incarico in una minaccia, un nome in un nemico. Non vorremmo che il sindaco abbia scelto di rivestire un nuovo ruolo: non più l’amministratore come ha fatto fino a poco fa, ma il combattente contro chiunque. Ora con il Ministero, ora con i cittadini critici, ora con la stampa, ora con Trombetti o, comunque, con chiunque non si allinei al suo modo di vedere il mondo.

Un sindaco davvero forte e sicuro del proprio operato avrebbe colto l’occasione per congratularsi, magari con una punta d’ironia ma senza scadere nella piccineria. Invece Dino preferisce lo scontro. Ha bisogno del nemico, del bersaglio, della polemica. Saranno le lezioni del venerdì di Vincenzo De Luca…

È questo il modo per tenere unito il suo zoccolo duro, sempre più ristretto, sempre più ideologizzato, sempre più simile a un gruppo di tifosi che a una comunità?

La verità è che dietro la nomina di Luigi Muro si nasconde solo una semplice manovra politica di destra: Muro torna sulla scena a pochi mesi dalle elezioni regionali e, soprattutto, dalle comunali. Non perché serva sul serio, ma perché Luigi Muro lo ha chiesto e lo ha ricevuto. E ha portato a casa un piccolo gradino dal quale alzarsi, mettersi con le mani ai fianchi e gridare “Procidani…”.

Dino incassa la botta di “batteria” che il Ministero ha dato a Luigi Muro e sa bene che ora la partita seria, quella per la gestione della Riserva Naturale di Vivara, si giocherà con un terzo incomodo: i neogrillini di Fico. E forse sa anche che la perderà, perché se la dovrà ingoiare come un po’ di olio di ricino (ci stiamo facendo prendere un po’ la mano), ops, con una pillola calata dall’alto.

Intanto Vivara resta lì: isola bellissima, fragile e dimenticata. Usata come passerella da chi cerca visibilità, come campo di battaglia da chi cerca consenso…