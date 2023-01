Vittorio Sgarbi, il tour fa tappa a Ischia: “Tragedia difficile da definire”

Il sottosegretario alla Cultura, l’on. Vittorio Sgarbi è ad Ischia per completare il suo tour in terra campana. Dopo la pausa a Capri dove, tra l’altro, ha visitato la Certosa di San Giacomo dove sono custodite alcune straordinarie opere dell’artista tedesco Karl Wilhelm Diefenbach (Hadamar 1851 – Capri 1913), oggi pomeriggio, accompagnato dal sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, per visitare i luoghi colpiti dal fango e per un segno di vicinanza.

Un gesto che accende i riflettori sulla nostra situazione e che, in vista della prossima battaglia per la conversione del disegno di legge Ischia, dalla quale dipende da tutta la nostra vita, è importante. Avere testimoni diretti in Parlamento (e non solo) della nostra condizione è l’unica arma che abbiamo per sconfiggere e abbattere il muro del pregiudizio che, purtroppo, ci penalizza da troppi anni.

La visita del Sottosegretario alla Cultura fa seguito alla visita del Ministro per il Turismo, l’on. Daniela Santanchè che si è tenuta il 29 dicembre.