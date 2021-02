Vittoria di Pirro per i nonni di Dante De Luise, “Si all’acquisizione al patrimonio comunale”

La sentenza emessa del TAR Campana, sesta sezione, presidente Santino Scudeller, ha accolto in parte la richiesta cautelare presentata dai nonni del consigliere comunale di Lacco Ameno, Dante De Luise, avverso l’ordinanza del comune di Lacco Ameno con la quale è stato ordinato lo sgombero dell’immobile.

L’estensore, il giudice Angela Fontana, nell’accogliere la domanda cautelare mette in evidenza l’errore degli uffici di Piazza Santa Restituta. Secondo i giudici, infatti, “l’obbligo di accatastamento delle opere abusive ovvero al loro scorporo per frazionamento, non trova fondamento nella disciplina che sanziona gli illeciti edilizi”.

C’è da chiedersi cosa mai abbiano partorito nell’UTC di Lacco Ameno.

Per il giudice, tuttavia, “l’atto impugnato appare immune dalle dedotte censure in quanto la perdurante efficacia dell’ordinanza di demolizione n. 2 del 2016 imponeva ai responsabili dell’abuso di ottemperare all’ordine ripristinatorio entro novanta giorni ed in caso di inottemperanza l’effetto acquisitivo al patrimonio comunale previsto dall’art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/01 deve ritenersi realizzatosi ex lege”.

Un po’ quello che già sapevamo. Dopo 90 giorni, l’abuso è già acquisito al patrimonio comunale. Fatto scontato se pensiamo che il comune, elasso quel termine, avrebbe dovuto demolire. E senza acquisizione non avrebbe mai potuto demolire, ma non ci incartiamo in considerazioni tecniche. Il 22 giugno 2021 si terrà l’esame del merito della controversia con riguardo all’aspetto che ha determinato l’accoglimento. Nel frattempo l’efficacia dell’ordinanza resta invariata. Gestire la cosa pubblica senza favoritismi, senza doppi pesi, senza clientela non è una “pazzaria” ma una scelta possibile. Basta la buona volontà di non fare quello che il sindaco ha fatto fino al 2019. Ora dovrebbe essere una cosa nuova. No? E ddai, demoliamo sti abusi!