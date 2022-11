vittimedellastrada Enzo Ferrandino: “Le tragedie dei gesti normali di persone normali”

Il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, è intervenuto al corteo e alla manifestazione per l’inaugurazione del totem della memoria in occasione della giornata per le vittime della strada e celebrata grazie all’iniziativa del comitato “La strada del buonsenso”.

“In questa mattinata – ha detto il primo cittadino di Ischia -, in modo particolare, voglio ringraziare gli amici del comitato che ci hanno donato questa opportunità per ricordare e per tenere presente, nelle nostre giornate, il pericolo che si cela rispetto a quelle che sono pratiche quotidiane che per noi sono normali e semplici. Una persona che attraversa la strada per andare a casa, una persona che pratica il suo sport, una persona eventualmente, impegnata, per fare la spesa e all’improvviso viene travolta da un’auto. Cittadini, nostri fratelli, figli, mariti, mogli, nonni, zii, amici nella loro quotidianità sono stati falciati, per inconsapevolezza, per responsabilità, per mancanza di attenzione o perché, eventualmente, si voleva leggere un messaggio mentre si guidava sul cellulare”.

“Altre pratiche che sono appartenuti a tanti di noi, ma che sono pratiche di una pericolosità inaudita. Giornate come queste – sottolinea Ferrandino – servono per far correre nella schiena a ognuno di noi, a ognuno dei nostri concittadini, che purtroppo a noi stamattina non sono presenti, quel brivido di paura e di terrore e quali sono le conseguenze per queste disattenzioni. Per gli uomini delle istituzioni, come me, una giornata del genere significa essere ancora più convinti, ancora più decisi e ancora più determinati ad intraprendere iniziative e attività finalizzate a ridurre il pericolo che sciagure come quelle che stamattina stiamo ricordando, si possano verificare nuovamente. Nonostante qualcosa si stia facendo, e so che è ancora poco per dire che le nostre strade sono sicure o che potenzialmente possono essere sicure, e so che bisogna impegnarci ancora di più e io, di questo, ne sono convinto. Sono triste perché questi giorni diventano riferimento per la comunità. Dobbiamo trovare quella consapevolezza che non c’era ancora”.

“E ci serve una diffusione di responsabilità e di consapevolezza su quello che può succedere per le strade: è questa la principale sfida che dobbiamo cogliere tutti noi. E in questa scia, vi rinnovo il ringraziamento per questa azione che voi fate quotidiana. A volte, forse risultando antipatici, e noi, qualche volta, abbiamo anche litigato, come giusto che sia. Però sui momenti di seria riflessione e che vanno alimentati con la partecipazione di tutti i soggetti chiamati a mettersi attorno al tavolo, sono convinto – conclude il sindaco – che potremo dare un contributo decisivo. Forse non impediremo che succeda di nuovo, ma il nostro obiettivo è che dobbiamo ridurre, sempre più, il numero delle persone che sono coinvolte in queste sciagure.