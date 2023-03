Vito Manzi: “Questa politica non fa più me”

Egregio Direttore, le chiedo poco spazio del suo giornale per chiarire la mia posizione nel merito delle sue ricostruzioni, come al solito, sempre un po’ fantasiose.La mia esperienza con l’amministrazione Del Deo è terminata pochi giorni fa. Dopo 10 anni di impegno per Forio, purtroppo, però, devo prendere atto che qualcosa è cambiato e nonostante abbia i capelli bianchi, caro Direttore, non l’ho capito.

Ho letto lo sfogo del mio amico Davide Castagliuolo e mi ritrovo in tanti passaggi. Ero pronto a candidarmi, ancora una volta, per garantire a Forio un’amministrazione che sapesse cogliere l’importanza del momento. Tuttavia, come dice il mio amico Davide, sono venuti meno “i principi di lealtà e correttezza”.

Forse, davvero, questa politica non fa più per me e, come Davide Castagliuolo, un amico prima e un compagno politico che stimo, dopo, resterò fuori da questa tornata elettorale, almeno personalmente. Gli uomini si differenziano gli uni dagli altri grazie alle scelte che compiono. Ecco, io compio la mia scelta di non candidarmi.Le volevo aggiungere, però, che io non ho espresso nessun giudizio sul Pasquale Capuano come lei ha scritto. Evidentemente era male informato.

Saluti, Vito Manzi