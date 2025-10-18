Vito Manna: “Un gruppo unito e vincente, questo è il nostro vero traguardo”

Dopo il 3-1 all’Ercolanese che spalanca al Real Forio le porte dei quarti di finale di Coppa Italia, il direttore sportivo Vito Manna commenta una vittoria di carattere e qualità, sottolineando la crescita del gruppo e il valore di un progetto costruito con pazienza e ambizione.

Con il direttore sportivo del Real Forio, Vito Manna, dopo la vittoria sull’Ercolanese per 3-1 che vale la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Una partita intensa, equilibrata, ma vinta con grande personalità dai biancoverdi.

“Oggi è stata una grandissima partita, bellissima, tra due squadre molto forti. È stata equilibrata e combattuta, ma anche piacevole da vedere. Noi dirigenti soffriamo sugli spalti, ma va dato merito a tutti: allo staff tecnico, al mister e ai calciatori, che hanno interpretato la gara nel modo migliore. Non era facile prevalere contro un’Ercolanese che si è presentata con quattro attaccanti e ci ha costretti ad accettare il duello sulle palle lunghe. Il primo tempo è stato molto duro e fisico, e in quella fase abbiamo sofferto perché preferiamo giocare palla a terra. Tuttavia, nelle poche occasioni in cui ci siamo riusciti li abbiamo messi in difficoltà”.

“Nel secondo tempo – continua – siamo venuti fuori con più fluidità nella manovra, soprattutto sulle fasce, e da lì è arrivato il gol del 2-1. Ma anche il primo gol è stato splendido: Santiago ha servito un assist perfetto in area e Castagna ha realizzato una rete di rara bellezza per questa categoria. Due squadre di qualità, ma oggi è prevalsa la nostra. Il cammino è ancora lungo, però ci godiamo questa qualificazione, che per noi è importantissima perché vogliamo arrivare fino in fondo”.

La difesa ha retto benissimo: Velotti ha vinto praticamente tutti i duelli aerei, Mattera ha dominato dietro, e in generale il Forio ha lottato su ogni pallone. È sembrata una squadra capace di sacrificarsi tutta insieme.

“Sì, è stata una partita di grande sacrificio. Tutta la difesa ha giocato in modo eccezionale, combattendo su ogni pallone e in ogni zona del campo. Anche chi è entrato ha dato il proprio contributo. È questo lo spirito di gruppo che può portarci lontano. Lavoriamo da inizio anno proprio su questo: costruire un gruppo vincente, unito, che si identifichi in un’unica forza, quella del Forio. Se riusciremo a continuare su questa linea, potremo toglierci tante soddisfazioni. Rispetto all’anno scorso abbiamo cercato di migliorare nella mentalità e nella continuità di risultati, perché vincere aiuta a vincere. È un progetto che parte da lontano, ormai da tre anni, grazie alla volontà del presidente Luigi Amato, che ha sempre creduto nella possibilità di creare qualcosa di importante a Forio. Con tanto lavoro, sacrificio e l’innesto di giocatori di qualità, abbiamo costruito una base solida”.

“Quest’anno – conclude Manna – i nuovi arrivi hanno aggiunto esperienza e gestione dei momenti difficili. Penso a Tarascio, Florio, Santiago: tutti hanno portato qualcosa in più in termini di qualità e mentalità. Questo ci permette di essere protagonisti anche nelle partite più difficili”.