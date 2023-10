Vito Manna: «Si vede la crescita del nostro collettivo. Bene anche la condizione fisica”

Sapevamo era una partita difficile – il ds del Real Forio, Vito Manna, apre lo spazio stampa nel dopo gara , ma l’abbiamo interpretata bene soprattutto nel primo tempo e abbiamo meritato il vantaggio. L’unica pecca è stata la ripresa quando nel primo quarto abbiamo sbagliato l’approccio alla gara e abbiamo subito questo gol che poteva condizionare un po’ la partita, però abbiamo avuto varie occasioni per arrotondare il risultato e penso che il risultato alla fine sia giusto.

Direttore, un primo tempo quasi perfetto. Tralasciando una piccola occasione che ha avuto il Quarto, per il resto il Real Forio ha sempre avuto il controllo della partita mostrando un atteggiamento cinico che ha portato ad un risultato così pieno.

“Questo fa parte del processo di crescita della squadra. Nel corso del campionato dobbiamo sfruttare le occasioni che ci verranno concesse perché le nostre avversarie sono tutte attrezzate. Sapevamo che oggi non era una gara facile e abbiamo trovato lo spunto giusto per il gol che è arrivato su calcio piazzato. Questa è un’arma che noi sfruttiamo spesso e che proviamo anche durante la settimana perché sappiamo che poi non è facile affrontare squadre che si abbassano e che ti lasciano il pallino del gioco, trovare lo spunto giusto. L’anno scorso era una delle nostre pecche perché non riuscivamo a trovare il gol. Quest’anno siamo diventati più cinici da questo punto di vista, ma dobbiamo ancora migliorare.

Antonio Di Costanzo è rimasto in panchina? Il campionato è lungo, ma ci sarà spazio per lui quest’anno? In ogni caso, però, ci dobbiamo ripetere che il Forio ha una rosa adeguata con due giocatori per ruolo e anche se erano assenti Boussada e Musso, le assenze non si sono sentite

Sì, Antonio Di Costanzo era già pronto due settimane fa, poi ha avuto un piccolo problema muscolare che gli ha fatto ritardare la sua prima convocazione. Iacono oggi ha sfoderato un’altra bella prestazione come quella di Acerra. Il valore complessivo della rosa è importante, e anche se ci sono delle assenze dovute a infortuni o squalifiche, al momento abbiamo la possibilità di poter ruotare. Questo è un aspetto importante per il gruppo e per la crescita della squadra. Sapere che c’è una sana competizione nello spogliatoio perché chiunque giochi può dare il giusto apporto alle idee del Mister e quindi essere funzionale al nostro progetto”

Questa era una settimana particolare con l’impegno di coppa, tuttavia, abbiamo visto un Real Forio non appesantito dal tour de force

“Sotto questo aspetto vanno fatti i complimenti allo staff tecnico, allo staff medico e al prof che cura i minimi dettagli della preparazione atletica. C’è anche da dire che oggi avevamo degli infortuni e stiamo lottando con 3 o 4 assenze per gara e non era facile mantenere i 90 minuti. La squadra è riuscita a tenere bene il campo per l’intera partita.