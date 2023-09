Vito Manna: “Non sotterrateci sotto il fango del Casale”

L’avvocato Vito Manna, direttore sportivo del Real Forio e consigliere del direttivo dell’Assoforense Isola d’Ischia, non le manda a dire e dopo mesi di sopportazione silenziosa e comprensiva, apre il fronte della polemica sul Fango del Casale.

“Con l’ordinanza sindacale del 14.06.23 – scrive Manna – il Comune di Forio disponeva la proroga di mesi 3 per l’occupazione del sito di via Casale con il fango proveniente dall’evento franoso del 26.11.22. Considerato che ad oggi il termine per l’occupazione risulta spirato, sarebbe opportuno rendere edotti i cittadini della zona, sulla reale tempistica di un eventuale riutilizzo del fango o della sua rimozione.

Sarebbe il caso di rendere noto alla cittadinanza per quanti mesi e anni ancora dovrà restare allocato lì questo materiale. Immaginiamo ci sarà un’ulteriore proroga (ad oggi non vi è nessuno atto ufficiale) fino al 26.11.2023 (resa possibile dell’ordinanza commissariale n. 11 del 21.04.2023); tale proroga doveva essere collegata al buon esito dell’iter tecnico amministrativo del progetto di messa in sicurezza del tratto di costa tra il Soccorso e citara. Inoltre, la suddetta ordinanza non è stata revocata, nonostante non si abbiamo notizie in ordine all’impatto positivo o negativo sulla salute pubblica e sulla componente ambientale (vedi ordinanza n. 89 del 14.06.2023)”.

“Al 19.09.2023 la situazione – aggiunge il legale foriano – è questa delle foto allegate, materiale non coperto ed esposto alle intemperie; addirittura, il 14/07/2023 la struttura commissariale descriveva la situazione sotto controllo in quanto “la copertura del sito è ormai ultimata”!!! (vedi foto allegate). Intanto noi della zona mangiamo e respiriamo terra quando il vento diventa sostenuto.

Chi ora è consigliere comunale o assessore, e che prima delle elezioni si batteva il petto per lo scandalo (soprattutto chi abita a pochi metri da questo scempio), ci dica pubblicamente quali sono le prospettive a breve e a lungo termine sulla risoluzione del problema, sempre che lo sappia. Date una risposta ai cittadini – conclude Manna -, ne avete il dovere, in quanto ad oggi sulla questione regna il silenzio assoluto. I tanti bimbi e i tanti genitori che abitano in zona e che frequentano tra l’altro le strutture sportive adiacenti al sito ve ne saranno grati”.