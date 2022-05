Vito Manna, da Ischia parte la sfida di “Liberi e Coesi” al CNF

Lunedì mattina, presso la sala conferenze “Lucia Capuano” del Comune di Forio, l’AGAI, l’Associazione Giovani Avvocati Ischia ha presentato la lista “liberi e coesi” nella quale è candidato l’avvocato foriano, Vito Manna. Una candidatura alle prossime elezioni dei delegati per il Congresso Nazionale Forense di Lecce che si svolgeranno il 10 e 11 maggio al Tribunale di Napoli.

“La proposta di “Liberi e Coesi” – esordisce Manna – è un’occasione di ulteriore crescita per l’AGAI. Per la prima volta i giovani avvocati di Ischia hanno la possibilità di confrontarsi sui temi del Congresso Nazionale Forense. Vogliamo dare un segno di cambiamento sulla concezione dell’Avvocatura e sul ruolo dell’avvocato nella società civile – ha detto Manna – e credo che abbiamo imboccato la strada giusta scegliendo di far parte del progetto di “Liberi e Coesi. Al centro del dibattito – chiosa Manna – ci sono state le riforme che attengono la nostra professione e le prospettive future che devono vedere protagonisti i giovani avvocati”.

Per Carmine Foreste, capolista di Liberi e Coesi, invece, “È opportuno uscire dall’isolamento della professione e coinvolgere la società civile, sensibilizzandola sui grandi temi della giustizia. Il ripristino del dialogo, con tutti gli attori del processo, deve essere finalizzato alla concreta adozione di grandi interventi, che mirano al funzionamento di un settore, che ha ripercussioni importanti sulla vita dei cittadini. Basti pensare, da ultimo, al Referendum sulla Giustizia del prossimo 12 giugno, che costituisce un importante momento, rispetto al quale la popolazione deve essere coinvolta”