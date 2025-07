Vito Manna: «Abbiamo alzato l’asticella, ora vogliamo essere protagonisti»

Il direttore sportivo racconta il Real Forio tra ambizione, identità isolana e profili vincenti

Il Real Forio si prepara a vivere una nuova stagione con entusiasmo, ambizione e consapevolezza. Il mercato estivo ha portato con sé operazioni significative, nomi importanti e una strategia chiara: alzare l’asticella, senza rinunciare all’identità isolana.

Alle porte della stagione sportiva 2025/2026, abbiamo incontrato il direttore sportivo Vito Manna per ripercorrere i momenti salienti di questa intensa fase di costruzione della rosa. Dalla conferma dei senatori all’innesto di profili vincenti, passando per l’equilibrio tra esperienza e freschezza, Manna racconta idee, scelte e ambizioni con la schiettezza di chi sa bene da dove si parte — e dove si vuole arrivare.

Il 1º agosto prende ufficialmente il via la stagione sportiva 2025/2026 del Real Forio, con l’appuntamento “Tutta la Rosa”. Quella appena conclusa, però, è stata una fase di mercato molto intensa. Ne parliamo con il direttore sportivo Vito Manna. Raccontaci un po’ il lavoro svolto: cosa c’è stato dietro le quinte e qual è l’idea, il filo conduttore che ha guidato l’intera campagna acquisti?

«È stata un’attività davvero molto intensa. Al 21 luglio avevamo già completato la rosa, quindi parliamo di un mese di lavoro particolarmente impegnativo che, secondo me, ci ha fatto crescere anche come visione di squadra. Il presidente Amato, confrontandosi con le altre componenti societarie, aveva manifestato fin da subito la volontà di continuare ad alzare l’asticella. Dopo il bellissimo terzo posto ottenuto lo scorso anno, che rappresenta il punto più alto mai raggiunto da questo club, era necessario fare un ulteriore salto di qualità. Per farlo serviva inserire calciatori con una mentalità vincente, capaci di alzare lo status dell’intero gruppo. Abbiamo lavorato in questa direzione, ma anche su un altro fronte: la conferma di quei giocatori che, a nostro avviso, possono ancora dare un contributo importante a questo progetto. Il tutto guardando anche al ricambio generazionale, che in alcune zone del campo si è reso necessario.»

Direttore, ci sono stati alcuni colpi di mercato — così dobbiamo definirli, considerando i nomi coinvolti — che non sono passati inosservati. Restando sull’isola, parliamo di Pippo Florio e Peppe Mattera.

«Un’altra idea che abbiamo voluto mettere in pratica, e che era già emersa nei primissimi incontri, anche con grande lucidità, è quella di rafforzare l’identità isolana del nostro gruppo. Mi riallaccio alla domanda precedente, perché la linea guida è la stessa: alzare il livello della rosa, sì, ma farlo con calciatori di Ischia, non semplicemente con giovani promesse locali. Questa opportunità si è presentata e l’abbiamo colta fin da subito, lavorando in sinergia con il mister e con la consapevolezza che il percorso sarebbe stato lungo, ma non impossibile.

La società, negli ultimi due anni, è cresciuta molto, non solo dal punto di vista organizzativo ma anche nella considerazione che ha tra i calciatori isolani. Oggi possiamo contare su un certo peso specifico nel panorama calcistico locale, e lo dimostra l’entusiasmo con cui questi giocatori si sono avvicinati al nostro progetto.

Florio e Mattera sono due profili che non hanno bisogno di presentazioni: hanno alle spalle carriere importanti, sono abituati a disputare partite decisive e a vincere campionati. Esattamente quello che cercavamo per alzare ulteriormente l’asticella. Migliorare quanto fatto lo scorso anno non è affatto semplice, ma abbiamo deciso di provarci con ambizione e concretezza.»

Parlando degli altri colpi di mercato, mi limito a citarne soltanto due — senza nulla togliere agli altri — ma per provare a dare un punto di riferimento, anche emotivo, rispetto ai movimenti che hanno coinvolto il Real Forio. Mi riferisco a Tarascio e Yeboah, due nomi di peso assoluto nel panorama dell’Eccellenza campana, che hanno inevitabilmente mosso gli umori del mercato. Poi, naturalmente, ci soffermeremo anche su qualche altro profilo.

«Yeboah è un calciatore che seguiamo da almeno due anni. Lo incontrammo in semifinale di Coppa Italia, e ci impressionò subito. In quella stagione fu tra i migliori marcatori e, l’anno successivo, fu uno dei trascinatori del campionato nel girone B, che vinse da protagonista. Anche negli ultimi due anni ha confermato il suo valore, vincendo ancora l’Eccellenza.

Conosce già mister Sanchez, e quest’anno si sono allineate una serie di circostanze che hanno favorito il suo arrivo. È un giocatore offensivo, duttile, capace di ricoprire diversi ruoli e offrire al mister numerose soluzioni. Ha ancora tanta voglia di vincere e di essere protagonista: ci siamo trovati subito in sintonia su obiettivi e ambizioni, e questo ha reso tutto più semplice.

Per quanto riguarda Tarascio, si è trattato di un’occasione che si è aperta grazie ad alcune conversazioni con addetti ai lavori del calcio campano. Quando abbiamo capito che c’erano margini, ci siamo subito lanciati. La trattativa è stata piuttosto rapida, anche perché il calciatore ha mostrato grande disponibilità. Non tutti sanno che Yeboah è un giocatore che, pur non godendo sempre della ribalta che merita, ha vinto tanto. È un calciatore che alza il livello di intensità e competitività del gruppo. Parliamo di uno dei migliori interpreti del suo ruolo in Campania: la sua presenza completa un reparto che già consideravamo solido, portandolo però a un livello ancora più alto.»

Dopo aver parlato della difesa — dove ai già presenti Velotti e Di Costanzo si aggiungono profili del calibro di Mattera e Florio — e aver analizzato le novità a centrocampo, guardiamo ora all’attacco. Accanto a Luigi Castagna, ragazzo di Monterone che ha già dimostrato grinta, cuore e un grande attaccamento alla maglia, arriva un altro profilo molto interessante: Santiago De Sagastizabal, che porta in dote esperienza e chilometri. Come è nata questa coppia offensiva? C’è stata una riflessione specifica per valorizzare le caratteristiche di Castagna e, allo stesso tempo, affiancargli un compagno complementare?

«Luigi Castagna è stato, di fatto, il nostro primo acquisto. Un passaggio fondamentale nella costruzione dello scacchiere offensivo. Dopo di lui abbiamo lavorato per confermare Serrano, altra pedina importante, ma sapevamo di avere bisogno di un quarto attaccante con caratteristiche diverse, capaci di completare il reparto.

Abbiamo valutato diversi profili, alcuni anche piuttosto vicini alla firma, ma ragionando con mister Sanchez abbiamo capito che ci serviva una figura specifica: un attaccante d’area, fisicamente forte, capace di gestire palla, presente e cattivo sotto porta. Santiago De Sagastizabal risponde perfettamente a questo identikit.

È un profilo complementare a Castagna, che ama venire incontro, legare il gioco, dialogare col centrocampo e fare salire la squadra. Santiago, invece, attacca con ferocia l’area di rigore, vive per il gol. Ci permette di avere un reparto offensivo completo, con quattro punte dalle caratteristiche differenti, così da poter variare assetti e strategie a seconda delle partite.

Parliamo, tra l’altro, di un attaccante che lo scorso anno era stato scelto dal Barletta, club che ha poi vinto il campionato in Puglia. Ha contribuito in maniera decisiva a quel successo, segnando gol pesanti e dimostrando una grande fame. Non è stato facile portarlo qui: parliamo di un ragazzo con tante richieste, anche dalla Serie D, seguito da un entourage molto attivo nel Sud Italia.

Alla fine, però, ha scelto il nostro progetto. Ha colto la serietà e l’ambizione di questa società, che oggi vuole affermarsi stabilmente tra le prime realtà della Campania. Merito anche del lavoro svolto l’anno scorso, da un lato dal mister, dall’altro da una società che si è strutturata sempre meglio. Siamo convinti che Santiago ci darà grandi soddisfazioni.»

Parliamo dell’arrivo di un classe 2007: Carofilo. Una scelta che incuriosisce, considerando che finora il Real Forio ha puntato in modo deciso sulla valorizzazione del vivaio locale. Come nasce questa decisione?

«Parliamo di un profilo under di livello, che riteniamo possa dare un contributo concreto. In quel ruolo avevamo la necessità di individuare un’alternativa credibile rispetto agli elementi già presenti in rosa.

Il ragazzo proviene dal settore giovanile del Napoli, un percorso che garantisce qualità e formazione ad alto livello. È cresciuto anche in altre realtà di eccellenza giovanile, quindi ci è sembrato subito un profilo adatto per completare il reparto, affiancando gli altri under già presenti, in particolare quelli isolani.

La scelta nasce anche da un’esigenza strategica: abbiamo costruito la squadra in modo che il mister abbia la possibilità di scegliere liberamente dove e quando utilizzare gli under, senza essere vincolato a un ruolo specifico. Con questo innesto, gli offriamo una nuova opzione, utile per affrontare al meglio le diverse situazioni di partita. Vogliamo garantire al tecnico la massima flessibilità, e questa operazione va proprio in quella direzione.»

In conclusione, nonostante le vostre — chiamiamole così — scelte di comunicazione misurata, è impossibile non chiederti quali siano le ambizioni del Real Forio alla luce del mercato condotto e, soprattutto, dell’impegno economico che questo ha richiesto.

«Sicuramente, rispetto allo scorso anno, la società ha deciso di investire qualcosa in più. Non è nostra intenzione nasconderci, ma credo anche che, ad oggi, sia giusto mantenere il profilo giusto e rimanere concentrati su noi stessi.

Se, ad esempio, l’Ercolanese dovesse finire nel girone A, sarebbe una candidata fortissima alla vittoria del campionato. Poi c’è il Gladiator, che è già partito con il ritiro e ha confermato gran parte di un organico che, in larga parte, proviene dalla Serie D. Da quel che sappiamo, ha speso persino più di noi.

Detto ciò, il nostro obiettivo è chiaro: guardare in casa nostra, confermare quanto di buono fatto lo scorso anno e cercare di migliorarlo. Vogliamo partire forte, restare subito nelle prime posizioni, mettere pressione. Se l’anno scorso siamo stati protagonisti, quest’anno vogliamo esserlo ancora di più.

Non aggiungo altro perché, come ho già detto in passato, a volte fare proclami porta sfortuna. Ma una cosa è certa: vogliamo partire con cattiveria, con agonismo, con la fame giusta per dimostrare che possiamo dire la nostra anche in questa stagione. Poi, come sempre, sarà il campo a parlare.

Siamo però fiduciosi: crediamo di aver allestito una squadra che saprà far divertire. Il nostro obiettivo più importante, anche quest’anno, è continuare a riempire lo stadio Salvatore Calise, regalando emozioni alla nostra gente. Se riusciremo in questo, vorrà dire che stiamo facendo qualcosa di bello. E per me, nel calcio, questa resta la cosa più importante.»

Parole chiare, quelle di Vito Manna, che raccontano un progetto costruito con metodo, visione e senso di appartenenza. Il Real Forio non promette rivoluzioni, ma ambisce a consolidare la propria crescita con un’identità forte, un gruppo solido e una fame di risultati che parte dallo spogliatoio e arriva fino alla tribuna.

Ora, però, la parola passa al campo. Perché è lì, tra le linee del rettangolo verde e il calore del Salvatore Calise, che si misurano davvero la solidità delle idee e il valore del lavoro svolto. E il Real Forio, quest’anno più che mai, vuole farsi trovare pronto.