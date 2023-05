Vito Iacono: “Votare la nostra proposta politica per riprenderci il nostro Paese”

Monterone, Panza e Piazza Maltese è questo il giro di comizi di Vito Iacono e della sua “Forio è tua”. Una campagna elettorale, quella di Vito Iacono e pochi coraggiosi, che si è frapposta tra le due corazzate.

Ma in piazza, ieri sera, Vito non ha abbassato lo sguardo, non ha abbassato i toni e, nel suo stile, non ha fatto sconti a nessuno.

Vito Iacono chiude la propria campagna elettorale invitando i foriano a riappropriarsi della propria terra. “Bisogna spiegare agli elettori – esordisce Iacono – e questo è il mio appello, che il voto non è l’occasione per pagare un debito, ma per accendere un credito, dando fiducia ad una lista e ad un Sindaco. Da tempo abbiamo dato voce alla nostra idea di Pese, al nostro progetto, al nostro programma che poi, in sintesi, non è altro che ognuno di noi si prenda cura degli altri e insieme ci prendiamo cura della nostra terra. La cosa più importante è che ognuno senta proprio il Paese. Noi vogliamo mettere al centro il cittadino. Siamo partititi con lo slogan “Il Sindaco sei tu” e la lista si chiama “Foro è tua”, quindi ogni elettore sa che votando noi si riappropria del proprio Paese

E Vito Iacono si augura che i cittadini più che le singole persone votino la sua proposta politica. “Se il Paese è in queste condizioni. dichiara – c’è una corresponsabilità tra maggioranza e opposizione, una dialettica che non ha funzionato, una collusione dimostrata dal fatto che molti della maggioranza oggi sostengono il candidato Sindaco dell’opposizione. Insieme Stani Verde, Pasquale Capuano, Franco Regine hanno fatto l’imbroglio del Porto, del Green Flash, delle strisce blu. Noi rappresentiamo l’unica alternativa possibile, l’unico voto utile contro il voro dannoso di votare sempre gli stessi. Siamo in grado di mettere in campo una squadra di governo autorevole, espressione di competenza, sensibilità ed intelligenza, qualità che sono state messe da parte in questa campagna elettorale caratterizzata dalle logiche dell’arroganza e della presunzione”.

“Penso che la partita si apertissima – dichiara in conclusione – cinque anni fa seimila cittadini non sono andati a votare. E io faccio un invito proprio contro l’astensionismo, perché se non andiamo a votare diamo ragione a loro. Quello per noi è un voto di libertà. Vogliamo drenare risorse per ridistribuirle a chi è più indietro, per creare nuove opportunità di occupazione, per gestire i nostri giacimenti culturali, i palazzetti dello sport, le spiagge che sono e devono restare dei foriani, Abbiamo sentito Capuano dire di voler privatizzare le nostre risorse più grandi e Stani Verde è sulla stessa linea. Votando “Forio è tua” – chiude il suo appello al voto finale – i cittadini si riapproprieranno del loro territorio e insieme decideremo come le nostre risorse potranno rappresentare una fonte di ricchezza per la nostra comunità e non un affare per i pochi loro amici che vengono da fuori”. E poi, ancora, con forza: “Spiegate a quel candidato sindaco che chi fa sport non ha bisogno di essere “tranquillizzato” da chi amministra un paese.

E quella robaccia che ha detto lui, non si dice neanche nei paesi meno liberi al mondo. E poi, il diritto allo Sport, come valore sociale e civile, come occasione di incontro, di confronto e di crescita, è un DIRITTO che va garantito a prescindere da discipline e parti politiche. Lo spiegasse anche a tanti suoi candidati che nel tempo, con violenza, arroganza, prepotenza, mortificando passione e sacrifici, hanno negato il diritto allo Sport e chiuso i cancelli in faccia a tanti nostri giovani che volevano solo giocare e divertirsi. Sono solo inquietato e disgustato, ma per niente intimidito ed intimorito. Forio è tua, non loro! Forio è dei nostri giovani, delle nostre donne, dei nostri anziani. Se ne facesse una ragione, se ne facessero una ragione!