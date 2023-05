Vito Iacono: Forio merita un cambiamento vero. Dobbiamo uscire venire fuori da questa condizione a cui Del Deo & Co hanno costretto Forio. Ci hanno stretti nella loro tenaglia di discriminazione e paura. Per troppi anni – continua il candidato di Insieme per Forio con Stani Verde Sindaco – ci sono state troppe porte chiuse a cui accedevano solo pochi. Apriamo il Comune all’energia di Forio e dei foriani. Di tutti i foriani, di tutti!”