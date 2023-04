Vito Iacono: Stanno invadendo le aree più sacre del nostro paese pur di cercare l’ultimo candidato

Vito, che aria tira a Forio? Come stanno reagendo i cittadini alla tua candidatura?

«Stiamo facendo notevoli passi avanti, stiamo lavorando su di un progetto di ampio respiro perché chiaramente solo a breve riusciremo ad aprire un dibattito, un vero e proprio scambio dialettico non solo tra i candidati della mia lista, ci stiamo convincendo circa l’opportunità di razionalizzare anche la partecipazione con una sola lista per dare un segnale di forte controtendenza rispetto agli altri due antagonisti che stanno cercando di occupare in maniera anche violenta determinate zone del paese non facendosi remore a dividere le famiglie ed entrare in dinamiche magari nelle quali è opportuno non entrare Un dato di l’esperienza che condividiamo con noi sta intraprendendo questo percorso.»

Eppure, i tuoi antagonisti, se così possiamo chiamarli, stanno raccogliendo adesioni su adesioni…

«Alla base del nostro impegno politico c’è la volontà di seguire un programma, ma anche di costruire un gruppo di lavoro coeso e che possa davvero fare la differenza. La novità è che abbiamo aperto anche una sede elettorale a Panza perché intendiamo coprire il territorio più che con candidati soprattutto con luoghi di incontro e di confronto da dove poi possano venir fuori le idee migliori per risolvere i problemi del paese. Un punto di riferimento per l’elettore in grado di ridargli il piacere di essere al centro della cosa pubblica, senza timore di confrontarsi e rimettendosi al centro della discussione. Perché la verità è che già cinque anni fa il 33% degli elettori non si intimidì rispetto alle pressioni e decise di non andare a votare. Il problema, oggi, è quello di convincere gli elettori ad andare a votare nonostante lo scenario diventi sempre più buio»

Ti riferisci alla sottolineatura dell’abuso, di quella cosa che non andava la sistematica “ripresentazione” a chi è in aria di candidatura? Sembra un film già visto

«Chiaramente chi pensa che anche questa volta si andrà alle urne secondo questo schema clientelare e di dipendenza anche psicologica rispetto ai bisogni che poi sono diritti che volutamente qualcuno ha trasformato in bisogno e in paura ovviamente, non ci sarebbe partita. Ma la verità è che già cinque anni fa il 33% degli elettori non si intimidì rispetto alle pressioni e decise di non andare a votare. Il problema, oggi,è quello di convincere le persone ad andare a votare nonostante lo scenario diventi sempre più buio»

Ovvero?

«Quando leggo in qualche intervista di candidati che parlano di liste pulite mi chiedo di cosa parlino. Per me le liste pulite sono quelle composte di soggetti ai quali non abbiamo promesso il posto di lavoro o che non glielo abbiamo dato in maniera clientelare. Liste che si rivolgono ad elettori a cui non abbiamo fatto qualche favore. Le elezioni sono quelle occasioni in cui il cittadino dovrebbe verificare la qualità dei candidati e soprattutto la non solo la qualità del programma ma anche la possibilità che quel programma o quel soggetto porti.»

E non è così?

«Oggi va rimesso al centro del nostro programma l’impegno per il territorio. In questo senso sappiamo bene che da una e dall’altra parte i nostri competitor si portano addosso un fardello di almeno 40 anni di amministrazione e di cattiva amministrazione con poche cose fatte e quelle poche fatte anche svolte male. Sta a noi cercare di convincere l’elettore che noi siamo quelli che possiamo in qualche modo rappresentare una sorta di cambio di passo di questo paese che ne ha veramente bisogno di cambiare. Di aria nuova. »

Un cambio di passo che va in quale direzione?

«Dobbiamo risollevarci dopo una quotidianità che è stata veramente drammatica se pensiamo anche al covid, se pensiamo alla qualità delle strutture sportive, se pensiamo alla qualità del paese nel suo complesso. Ci sono ancora giovani che si lascerebbero tentare per un dato familistico? Da chi li ha lasciati soli nei momenti peggiori della loro vita? Da chi li costringe ancora oggi ad andare lontano dall’isola e da questo paese perché non gli sappiamo garantire il diritto ad andare avanti? Bisogna lavorare sul piano occupazionale soddisfacendo le loro competenze, i loro mestieri, le loro conoscenze, i loro studi e, invece, li costringiamo ad andare via. Per non parlare del diritto alla casa: i giovani si lascerebbero tentare da chi propone di fare una lista dei giovani; ci rivolgiamo da giorni verso i giovani, le donne, gli anziani ancora di più e farebbero bene a chiedere a questi soggetti che li sollecitano, che cosa hanno fatto negli ultimi 40 anni per loro prima ancora che aderire ad un progetto. E su questo, non scendendo nel personalismo, ma limitandomi ad individuare i profili, mi sento in qualche modo ferito. »

Perché ferito? Da cosa?

«Ho provato e non sempre sono riuscito perché non tutte le battaglie sul diritto allo sport, allo studio le ho vinte. Qualcuno si, molte le abbiamo perse però, poi, quantomeno ci abbiamo provato. Sul piano della solidarietà abbiamo cercato di battere e qualcosa abbiamo fatto. Siamo interlocutori con alle spalle azioni concrete. Stanno invadendo le aree più sacre del nostro paese pur di cercare l’ultimo candidato, l’ultimo voto: è una cosa che secondo me non va bene ma non è solo questo. Anche il tuo giornale puntualmente riporta che la scuola è stata fortemente attenzionata dall’una e dall’altra parte politica rispetto anche alle dinamiche dei laboratori per esempio. Secondo me la scuola va lasciata stare anzi nel senso che non va messa in mezzo a queste diatribe. Nella dialettica elettorale la scuola va messa al centro di un progetto politico e se non ripartiamo da lei come centro di formazione di educazione come momento di ripartenza il nostro paese da dove vogliamo ripartire.»