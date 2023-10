Vito Iacono: «Questa amministrazione ha ripreso l’infrastruttura degli imbrogli che aveva lasciato 10 anni fa»

Incontriamo il consigliere comunale di opposizione Vito Iacono per fare il punto sulla situazione politica di Forio.

– Avete vissuto un Consiglio comunale che riconosceva la cittadinanza onoraria a due personaggi che si stanno impegnando per il nostro tribunale, l’on. Delmastro e all’avv. Francesco Caia. Tuttavia, gli argomenti più discussi mi sembra siano stati quelli preliminari, il senso unico di via Baiola e l’impegno di spesa per il Natale. E visto che Stani Verde ha superato i 100 giorni da sindaco è il momento di tracciare un bilancio da parte dell’opposizione pensante di Forio.

«Più che parlare del bilancio della maggioranza ballerina, parlerei del bilancio della nostra azione politica amministrativa, anche perché sull’ultimo Consiglio comunale stenderei un velo pietoso. Purtroppo i preliminari sono stati brevi, giustamente la premura dei più era di andare a vedere la partita Napoli-Real Madrid.

A me pare sinceramente che non ci sia un dato politico che investe anche la questione della cittadinanza onoraria. La premessa è che io in Consiglio comunale ho chiesto che si votassero mozioni specifiche per quanto riguarda il senso unico di Monterone piuttosto che la storia dei fanghi al Casale, che il Consiglio comunale debba occuparsi anche di questi temi essendo una parte del civico consesso in disaccordo rispetto all’orientamento dell’amministrazione. La storia del senso unico di Monterone continua a sembrare sempre più un dispetto ai cittadini piuttosto che rispondere a una strategia complessiva di gestione della viabilità. Noi abbiamo invitato l’amministrazione, il sindaco a confrontarsi su una visione complessiva del paese. Il traffico di Forio è molto più complesso e articolato e va gestito in tempi in e modi diversi».

INCARICHI AI CANDIDATI

– Non voglio spezzare una lancia a favore dell’amministrazione perché davvero non ne ho né interesse, né bisogno. Tuttavia volevo solo provare a ragionare. Forse da qualche parte bisogna iniziare, altrimenti saremmo qui a dire “non hanno fatto nulla”.

«Hanno cominciato con l’affidare incarichi professionali ai loro candidati, a continuare ad affidare direttamente le opere. Infatti anche per la questione Colombaia, che tanto mi sta a cuore e che ho sollecitato, non è che le mie battaglie diventino un’occasione per fare affari con i loro amici. Quindi diciamo che il metro amministrativo è rimasto lo stesso. La discontinuità si misura su ben altre attività e azioni, anche sul piano della viabilità. Il senso unico a Monterone è una decisione assunta senza una premessa che abbia una contezza. Nel 2023 mi aspetterei provvedimenti che abbiano una più puntuale articolazione per essere convincenti.

Ritengo che Forio abbia bisogno di servizi e di infrastrutture per parlare di viabilità. Oggi, non per colpa di questa amministrazione, non ci sono le infrastrutture, che vanno pensate. Una viabilità alternativa ha bisogno di servizi che non siano frutto dello sciacallaggio sui morti della frana, vedi gli scuolabus, ma siano frutto di un progetto più complessivo. Questa è la proposta politica che ritengo seria. Non bisogna cominciare ad adottare provvedimenti che sono dettati da un istinto sbagliato, come anche se vogliamo parlare del regolamento che loro tanto decantano sugli stalli personalizzati per i disabili. Quella storia è iniziata quest’estate perché un disabile della terraferma ha lamentato che uno stallo personalizzato era occupato. Chi occupa indebitamente va sanzionato, ma noi facciamo il regolamento e poi non ci preoccupiamo di tutti gli altri stalli per disabili che sono davanti alle scuole. Magari rimandiamo a un altro provvedimento…

Tornando all’agenda politica di questa amministrazione, che è strettamente correlata all’ordine del giorno del Consiglio comunale, non si può iniziare una seduta con la cittadinanza onoraria. Rappresenta una priorità per chi? Per cosa? Io ho votato contro, ovviamente per un motivo anche politico, su quella a Delmastro, mi sono astenuto sempre per un motivo politico su quella a Caia. La questione della giustizia sull’isola, come anche quella della sanità, non è quella che loro indebitamente recitano sulla delibera. Un servizio è un diritto costituzionale che va garantito e il politico che si impegna a garantire il diritto sociale assolve un proprio obbligo istituzionale e non serve la piaggeria della cittadinanza».

LA «PIAGGERIA» DELLA CITTADINANZA ONORARIA

– E’ è vero. Tuttavia devo dire che dopo anni di aggressione a questi diritti forse c’è stato un cambiamento. I governi precedenti, senza voler identificare la parte politica, avevano un’altra sensibilità, quella di cancellare, di rivoluzionare la geografia giudiziaria. Poi, lo ricordiamo, il Tribunale è importante non per il penale o il civile, bensì per i servizi del Giudice di Pace e per i servizi di volontaria giurisdizione.

«Nessuno dubita che sia una battaglia che politicamente tutti insieme dobbiamo in qualche modo portare avanti. Ma giustamente al politico che si impegna per una comunità viene riconosciuto il consenso del voto piuttosto che quello anche della sua parte politica, come anche la Camera penale che rappresenta in maniera puntuale le aspettative degli avvocati.

Abbiamo sentito parlare di destra e di sinistra. C’è un ragionamento prettamente sul compito del sottosegretario, chiunque esso sia, per il diritto che non ha colore. Io sono stato testimone di storie belle, dove ministri, i deputati venivano e facevano quello che dovevano fare. Non la piaggeria della cittadinanza onoraria. Nessuno ce lo ha mai chiesto, se non post mortem, tra virgolette. Detto questo, il dato politico c’è, ma c’è anche un Comune che ha visto un sindaco socialista, prima e dopo il fascismo. E un Consiglio comunale che conferisce un riconoscimento a un politico di quel profilo… Infatti mi sono distinto anche per questo, perché chiaramente anche sotto questo profilo penso che più che un vincolo di mandato, c’è praticamente un vincolo con la propria coscienza.

Sulla Colombaia attendiamo qualcosa. Raccontano che adesso la stanno sistemando, ma fanno il minimo sindacale e nella maggioranza c’è una parte politica che quando era all’opposizione non se ne è mai preoccupata. Non c’è un’iniziativa politica e sono preoccupato. Se decidi subito di implementare nel tessuto locale una piattaforma sulla quale immaginavo una progettualità, bisogna parlarne. E già mettiamo le mani avanti, il pubblico non ce la fa a coprire tutto. C’è un’amministrazione che butta 600.000 euro ad un mese dagli eventi natalizi. Non si può parlare di programmazione, destagionalizzazione. Le stesse strutture ricettive alberghiere, di qualsiasi natura, dovrebbero organizzarsi per essere aperte in questo mese. Quindi la ritengo più, scusa l’espressione, una marchetta elettorale di un sindaco che all’indomani della sua elezione, invece di parlare dei problemi del paese, ha messo le mani avanti: “Io farò il Natale”. Poi siamo arrivati a un mese dagli eventi senza saperne di più, senza condividere strategicamente con il tessuto produttivo economico, con le agenzie. Quindi anche la destagionalizzazione fa parte della programmazione in 100 giorni. Quantomeno nel programma si deve in qualche modo dare voce ad un’idea di paese, delle cose da fare. Io non percepisco questo sul piano politico e anche amministrativo, ma molta insofferenza rispetto al cittadino che non la pensa come loro, al politico che non condivide le scelte e questo mi ricorda un poco il passato. Ho seguito i vecchi Consigli comunali, le scene inguardabili delle contrapposizioni non sugli interessi del paese ma su questioni loro personali».

SPOIL SYSTEM

– Stani Verde però si è reso protagonista di due scelte politiche importanti: la questione porto e la rotazione dei dirigenti. Ha parcheggiato i due carichi pesanti e quindi nella dinamica politica ha messo fuori i primi due. Cinque falli per Franco Regine e cinque per Vito Manzi e vanno in panchina…

«La premessa è che Forio vive da oltre dieci, vent’anni della implementazione di un sistema di immobilismo, che è il Green Flash, il porto e la gestione dei rifiuti, che vede sempre gli stessi protagonisti. Nell’ultimo Consiglio comunale il sindaco ha tentato di smarcarsi senza danni, parlando di destagionalizzazione. Perché c’è questa complicità con la vecchia amministrazione? Ormai stanno insieme ed è evidente. Ma prima di questa amministrazione c’erano sempre loro. Quindi rispetto a questa infrastruttura di imbrogli, sostanzialmente questa amministrazione ha ripreso in termini di continuità quello che aveva lasciato dieci anni fa. Sostanzialmente con quegli imbrogli sopravvivono e li promuovono anche rispetto alle dinamiche. Anche perché quando questa amministrazione era all’opposizione, lamentava che il numero di barche non era credibile. Questo è quello che ho chiesto per le vie formali al sindaco. Quest’estate cosa è successo nel porto? Non lo sappiamo cosa è successo, quindi fate tutto questo perché la questione si chiama spoil system. Quando il sistema investe addirittura le aziende che gestiscono i servizi, che prendono i soldi. Io sono preoccupato perché è evidente sostanzialmente che c’è un sistema collusivo che mette a sistema l’amministrazione e chi svolge servizi, gli uffici e quant’altro. Non so dove e come vuole andare a parare.

Però un’amministrazione che approva un bilancio consuntivo che rappresenta che sono stati pagati alcuni servizi che non sono stati svolti… Ma voi all’opposizione cosa facevate un anno fa? Poi leggo che il sindaco se c’è una strada sporca, la fa pulire. Ma chi non ha pulito quella strada in quel giorno il giorno dopo non deve essere pagato per quello che non ha fatto. Questa è una regola sostanziale, per cui io sono molto scettico sulle ragioni delle scelte, oltre alle eccezioni sugli atti amministrativi, sulla cronologia degli atti amministrativi. Rivediamo la pianta organica, poi rivediamo l’organigramma. Oggi portano in Consiglio comunale il regolamento sull’organizzazione degli uffici. Insomma, sono in grande confusione. Dal punto di vista della matrice è per far fuori un funzionario, per favorirne un altro? Ma sono problemi della loro coscienza. Per il resto io ritengo che per i rifiuti, per esempio, sono state fatte assunzioni clientelari da questa amministrazione quando ancora era all’opposizione, sostanzialmente contratti che sono in scadenza e che difficilmente verranno rinnovati e che questa maggioranza non ha mai contestato nel tempo l’operato della ditta che svolgeva i lavori nel Comune.

Noi continuiamo a svolgere il nostro ruolo, che è quello di controllo e quello di indirizzo senza deleghe. C’è anche quest’altra anomalia che ogni consigliere comunale ha una delega, siccome la legge impone nei Comuni superiori a 15.000 abitanti che il potere di gestione sia autonomo rispetto a quello di controllo e a quello di indirizzo. Non a caso chi fa l’assessore è costretto a dimettersi da consigliere comunale. È bello vivere l’esperienza amministrativa all’interno degli organismi del Consiglio comunale o commissioni congiunte e farsi promotore di iniziative, di regolamenti, di programmi, dare indirizzi all’amministrazione, a maggior ragione se si è in maggioranza. Sulla trasparenza, c’era sicuramente l’organo d’informazione che ha ripreso sempre i consigli comunali. Ora avviene una volta sì e una no. Sinceramente penso che lo faccia in autonomia, senza che c’entri l’amministrazione…».

SICUREZZA SCOLASTICA E SPORT

– Ci sono due tv organizzate per farlo. Evidentemente hanno finito la linfa…

«C’è trasparenza e trasparenza. E di fatto ritengo che ci sia tutt’altro che trasparenza anche nelle le occasioni di confronto, che sono quei momenti in cui nascono le idee, nascono le proposte anche dagli scontri. E che non ci sia nemmeno in questo rapporto che ritengo anomalo con il commissario Legnini rispetto a taluni problemi. Ad esempio per l’acquisto di quel terreno a Panza sul quale avevo chiesto di rinviare perché c’erano delle criticità da superare prima di votarlo in consiglio comunale.

E’ passato più di un mese, hanno fatto una schifezza. Penso che un paese si amministri in maniera diversa. Ci vuole un progetto, ci vogliono la quantificazione economica e la copertura finanziaria che sia adeguata e debita da parte di uffici che ne abbiano competenza, non da un commissario che non capisco perché debba andare a finanziare la piscina. E poi le gare per il Palazzetto con le società sportive che litigano fra loro… Il sospetto, devo dire la verità, è che Forio è stato esempio di buone pratiche rispetto ad altri comuni… Tutto il mondo dello sport ti sembra credibile che non si indigni rispetto al fatto che a Panza si smonta una palestra in cambio di oltre 500.000 euro per realizzare le aule?».

– Per me è grave che Panza non si sia ribellata da sei anni per gli studenti ancora costretti in quella scuola con la palestra realizzata e le aule no. Quindi ora risolviamo il problema non risolto per sei anni. Penso che ci dovevamo incazzare prima.

«Io ritengo che il diritto allo sport vale quanto quello allo studio. Non dico ciò che adesso stanno facendo al Comune, però immagino che dopo sei anni arrivare ora a gestire l’emergenza scolastica così è la vergogna di questa amministrazione che per sei anni non si è mai preoccupata che i nostri figli frequentassero scuole sicure perché non è tracciata una sola iniziativa politica di questa maggioranza da opposizione che sollecitasse dal 2017 a fare quel tipo di interventi.

Apro una parentesi. Ti voglio ringraziare perché dopo il Consiglio comunale mi hai chiamato. Perché ti sei distinto in questa pratica elementare anche rispetto alla stampa nel suo complesso. Si sa che c’è la stampa che deve rincorrere i più “fedeli” a questa amministrazione. Tu ti sei distinto in questa pratica, dando voce anche a chi non la pensa come loro.

Detto questo, ritengo sostanzialmente che la sicurezza dei nostri figli nella scuola, piuttosto che la opportunità di salvaguardare gli spazi anche per fare sport, sia una pratica che, se condivisa da parte di tutta il consiglio comunale, coinvolgendo anche il tessuto socio sportivo, evita di litigare e insieme sostenga le buone pratiche. L’idea che con quei 500.000 euro si vogliono realizzare almeno 200 strutture, anche se provvisorie, non è che la condanno solo per la scelta strategica, perché c’è il campo all’aperto che è nello stato di degrado più assoluto, pensavo che si potessero mettervi dei moduli per fare le aule piuttosto che smantellare la palestra. Dopodiché mi sembra giusto che oggi gli esponenti dell’ex amministrazione che poi fanno finta di essere contrari ma in consiglio comunale votano sempre per questa maggioranza, prima di parlare di sicurezza nelle scuole dovrebbero chiedere scusa. Quindi io rivendico di essere l’unico, almeno sul piano della coerenza, ad avere titolo, a potersi lamentare che le scuole non erano sicure.

Anche perché sicuramente ritengo che un minimo di coerenza e un minimo di storia c’è, avendo fatto questo accordo, ma è evidente che con la vecchia amministrazione vanno in continuità sul giustificarsi per le cose non fatte e tutta una serie di questioni che creano molto imbarazzo e il paese lo percepisce»