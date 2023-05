Si alza lo scontro elettorale a Forio. L’avvocato Vito Iacono, candidato con “Insieme per Forio” nella coalizione di Stani Verde sindaco non ha dubbi: Francesco è riuscito a fare solo una fontana, per il resto, le opere che vantano già esistevano. “Le ultime vere opere pubbliche di Forio sono quelle realizzate da Gaetano Colella”. E poi aggiunge: “Lo dicono loro: non hanno fatto nè le opere grandi, né le opere piccole. Non hanno fatto nulla”.