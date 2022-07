Vito Iacono: “Non tiro la pietra contro Gaetano Di Meglio”

Continuano le manifestazioni di solidarietà al nostro direttore attaccato dal primario del Rizzoli, Roberto Buonanno e dalla bolla social a difesa di Loffredo e Mattera in merito alla polemica sulle strisceblu del Rizzoli.

“”Qui sine peccato est vestrum, primus lapidem mittat”, traduco per me, “chi tra voi è senza peccato scagli la pietra per primo”. Giovanni: 8,3. Ed è per questo caro Gaetano, esprimendoti la mia personale solidarietà, che non aderirò all’invito del dott. Buonanno – scrive Vito Iacono -, anche perché credo nei sui alti valori umani che lo convinceranno presto a cancellare il commento e comunque a non dare seguito al proposito e nella sua deontologia professionale per la quale metterà sempre al servizio dei pazienti, anche di quelli che non la pensano come lui, le sue alte competenze. E comunque non scaglierò la pietra perché hai ragione, dietro quelle strisce blu ci sta anche la mia mano e la mano di tanti cittadini e di troppi amministratori insensibili ai problemi di quella struttura e di chi la frequenta per lavorare o per essere assistito.

Siamo in tanti che abbiamo spennellato quelle strisce blu davanti all’ospedale e lo abbiamo fatto quando, ricoprendo incarichi istituzionali, anche di opposizione, non siamo stati bravi a dare il giusto valore al nostro ospedale. Abbiamo perso tutti. Potrei rivendicare il merito di aver lottato per gli operatori pendolari per sollecitare facilitazioni nelle operazioni di imbarco per ottimizzare anche la loro presenza nella struttura. Ma ho perso! E non è una questione di dipendenti pendolari o di quelli residenti. Sono tutti vittime di un sistema sbagliato che farebbero bene a combattere, insieme, ma soprattutto insieme a tutta la Comunità, che non c’è, dell’isola d’Ischia.

Mi sembra una reazione a dir poco eccessiva, non abbiamo bisogno di linguaggi violenti, anche se non si condivide il taglio di un articolo o di una linea editoriale che anche a me capita di non condividere. E ci mancherebbe! Potrei addentrarmi nelle ragioni del consenso, se e quanto il Rizzoli è per molti amministrtatori, anche sindaci, fucina elettorale che si alimenta sulle paure, sul disagio e sul dolore di tanti nostri concittadini. Sono convinto che lo sarebbe di più se intervenissimo tutti per migliorare l’efficienza della struttura e solidarizzassimo con gli operatori sanitarti piuttosto che sollecitarli per qualche amico o parente. Anche perché verrebbe il dubbio che è elettoralmente più conveniente una sanità che non funziona così i cittadini sono costretti a chiedere favori.

Ora c’è stato questo equivoco del doppio ruolo di alcuni stimatissimi operatori, ma sono convinto che, anche grazie alle provocazioni di Gaetano, vorranno portare il problema nei rispettivi consigli comunali con una risoluzione che inviti il Sindaco di Lacco Ameno a cancellare quelle strisce blu, la Città Metropolitana di Napoli a rivedere il proprio parere e la commissione trasporti della Regione Campania a prevedere facilitazioni per i pendolari e favorire il raggiungimento del posto di lavoro dalle proprie residenze. E così sia!!! Mi scuso per il mio italiano!”