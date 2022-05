Vito Iacono: “Il Forio Basket è retrocesso. Colpa mia”

Le persone serie non trovano scuse, accettano i risultati. Non si tirano indietro, non indicano gli altri: si assumono le responsabilità. Ed è così che VIto Iacono, presidente del Forio Basket, commenta la confitta di 3 a 0 contro Avellino nei Playout del girone B della Serie B di Basket. Un play out che era sicuramente alla portata del Forio nonostante tutto. Sarebbe bastato, davvero, solo un pizzico in più di tante cose. Vito Iacono è stato lasciato solo da chi gli aveva promesso vicinanza, è stato segato dall’interno, ha retto agli urti (legali) e non di un sistema (un po’ casta) della Federazione Pallacanestro ma può essere orgoglioso di tutto il cammino di questo Forio Basket.

Ne siamo stati, come sempre, censori ruvidi e schietti, ma abbiamo gioito e abbiamo sentito il sangue biancorosso che ribolliva nelle vene e, ad ogni errore di Antonaci – ad esempio – assaliti da una rabbia cieca. Ma è andata come è andata: “RETROCESSI!” scrive senza mezze parole Iacono.

“Ci sarà il tempo per i bilanci – aggiunge il Presidente -, per le riflessioni, ora è solo il tempo della responsabilità e delle scuse. Non sono alla ricerca di alibi. È solo colpa mia e chiedo scusa e ringrazio quanti hanno dato un generoso contributo ed hanno accompagnato il nostro cammino. Chiedo scusa e ringrazio il coach ed i ragazzi che fino alla fine, senza scappare o tradire la mia fiducia, hanno onorato impegno e maglia.A loro l’augurio di poter presto riscattare questa delusione. Dopo un anno difficile, sotto tutti i punti di vista, oggi, in casa, a Sant’Antimo, con la sconfitta in gara 3 dei play out di serie B, siamo retrocessi. Ho sempre pensato che un titolo sportivo ha un suo valore solo quando viene onorato sul campo, anche a rischio di perderlo”.

“E così è stato fino alla fine! Poi avremo tempo e modo di parlare di come e quando – attacca Iacono – lo Sport dilettantistico diventa mercato, quando passione e sacrifici diventano occasione di “lavoro” per procuratori, avvocati, agenzie di scommesse con la complicità della Federazione Sportiva e Lega e perché no di nostri ex tesserati che con atti falsi ed imbrogli hanno minato e contaminato il nostro cammino. Ma questa è un’altra storia. La Storia vera e bella è che il Forio Basket ha partecipato al campionato di serie B nazionale ed ha perso, perché nello Sport – conclude – si può anche perdere, ma conservando dignità ed orgoglio. E noi abbiamo perso. E così la Storia continua!”

E sì, speriamo che la storia continui. Speriamo che si possa andare avanti!