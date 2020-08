Vito Iacono: “I nostri giovani meritano spazi sicuri, daremo il nostro sostegno all’amministrazione per salvare Cava dell’Isola”

Non è l’era delle polemiche sterili, dobbiamo mettere in campo sinergie concrete per il bene del paese

Comunicato Stampa | Siamo a Cava dell’Isola in questo assolato pomeriggio di fine agosto per visitare la spiaggia dei giovani e delle famiglie. Uno spazio da troppi anni incapace di trovare una strada serena a causa delle continue erosioni di cui sembra inesorabilmente essere vittima. Siamo qui per testimoniare che la Regione ci sarà a sostegno dell’amministrazione locale e non per polemizzare, bensì per dare un vivo contributo ai bisogni delle istituzioni locali e alla necessità di rendere di nuovo fruibile questo spazio non solo dai turisti, ma anche dagli isolani.

Responsabilità che se dovessero essere di terzi, anche in tempi brevi e con il dovuto sostegno dell’amministrazione dovremmo risolvere definitivamente. Una sinergia concreta, necessaria tra tutti gli attori.

“Non è il tempo di contrapposizioni sterili e di silenzi assordanti, talvolta tra loro complementari. Cava dell’isola è la risorsa dei nostri giovani ed è anche una preziosa risorsa per il nostro tessuto economico sociale. – continua Iacono, candidato PSI per le elezioni regionali 2020- Spero che saranno tante le voci che si alzeranno a sostegno di questa battaglia che io stesso ho sempre portato avanti negli anni.” Una lotta che vede coinvolti i giovani ai quali abbiamo chiesto di studiare a distanza, di non andare in discoteca, di privarsi di una vita normale: proprio a loro non possiamo non garantire spazi sicuri dove fare il bagno, passare del tempo insieme. Proprio verso queste generazioni abbiamo un grande debito, che dobbiamo saldare quanto prima”.