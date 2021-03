Vito Iacono: “Favoriamo gli spostamenti all’interno delle isole minori”

Zona rossa divieti di spostamento tra comuni salvo che in casi di assoluta necessità. Una serie di restrizioni a cui siamo ormai abituati ma che pesano sulla organizzazione della vita e sull’economia e non sempre riescono a conseguire l’obiettivo che si prefiggono. Ecco allora che da Vito Iacono arriva l’ennesima proposta. L’ormai certo prossimo candidato a sindaco di Forio ha scritto al sottosegretario alla Salute Paolo Sileri e alle ministre Gelmini e Carfagna per tentare di ottenere una deroga ai divieti di spostamento all’interno delle isole minori. Un’idea a cui Vito crede fortemente.

Ecco dunque la proposta: “Vi chiedo di valutare, per quanto di competenza, la possibilità di favorire gli spostamenti all’interno delle Isole Minori del nostro Paese prescindendo dalla classificazione della regione nelle quali le stesse insistono e della loro organizzazione amministrativa.

E questo non solo per la situazione della stato epidemiologico dei relativi territori, prenderei ad esempio la nostra d’Ischia che registra 69 casi su 70.000 abitanti o di situazioni limite come Capri ed Anacapri, ma il riconoscimento del particolare stato delle piccole isole che non possono essere inglobate nella lettura di territori ed aree di diversa conformazione ed organizzazione, sarebbe tesa a favorire la ottimizzazione in termini di fruibilità di spazi e territorio evitando assembramenti nei comuni più popolosi delle Isole.

Il problema infatti è la densità abitativa e non il numero di abitanti. E questo al netto delle valutazioni in ordine alle commistioni parentali e di altra natura che insistono nelle piccole isole”. Verrà presa in considerazione questa richiesta? Di sicuro, dopo i tentativi su De Luca e il governo per far tornare l’isola d’Ischia gialla (o almeno arancione…), si moltiplicano le iniziative contro le restrizioni di quest’ultima zona rossa che molti giudicano decisamente inopportuna in alcune realtà della Campania.

A margine di questa proposta, Vito Iacono ha poi lanciato una frecciatina alla Gelmini e alla Carfagna con un po’ di sano campanilismo: “Non per fare polemiche, ma Forio è sempre qualche giorno avanti alla capitale!!! Anche se non sono nessuno!”.