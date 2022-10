Vito Iacono: “Complimenti per Flegra 2024. Per il resto solo immondizia”

Non le manda a dire Vito Iacono, il presidente del Forio Basket punito, oltraggiato e vittima dei dispetti e dei ricatti politici di Del Deo e soci (Savio e Regine in primis), in merito all’assegnazione del titolo di Comunità Europea dello Sport a Monte di Procida, Bacoli e l’isola d’Ischia. Un “vorrei ma non posso” di risposta a Procida Capitale della Cultura.

“Assegnato a “FLEGRA 2024” il titolo di Comunità Europea dello Sport 2024. Che dire – attacca Vito Iacono – , complimenti a chi ha confezionato il dossier per il resto solo immondizia. Come quella, maleodorante, che si accumula e si gestisce fuori le strutture sportive tenute al buio o nel degrado più assoluto nel comune di Forio, quella che si vive dentro le strutture sportive utilizzate come mercato delle quote o profanate da una politica tesa a punire chi non la pensa come loro. Oltre l’immondizia, il nulla!!!” il commento duro e vero, purtroppo, di Iacono

“Un comune che non progetta, e men che meno realizza una nuova struttura sportiva da decenni. Che dire una piscina, una pista di atletica, una pista ciclabile ed ancora una struttura per il calcio a 5, rispondendo ad una crescente domanda per una disciplina, che sta distruggendo il Palazzetto decisamente inadeguato per uno sport neanche esisteva alla data di progettazione di quella struttura. E’ evidente che il dossier premiato e chi lo ha redatto ha maldestramente nascosto che nel comune capofila manca il senso di Sport e di Comunità.” Impossibile dargli torto.

“Non ho voluto boicottare la proposta denunciando all’Europa le grandi povertà del capofila di quel progetto, lo farò confidando che qualcuno provi vergogna, se ne hanno, e corra ai ripari e subito a cominciare dal non punire le società sportive di chi non la pensa come loro ed a realizzare una piscina o una tendostruttura dove oggi ci sono i rifiuti vicino al palazzetto. Intanto c’è proprio poco da promuovere e condvidiere se non un grande schifo confidando però che l’augurio “Buon Sport a tutti” significhi veramente a tutti!” è la conclusione, più che giusta e vera di un’operazione politica che, nei fatti, porterà al nulla.