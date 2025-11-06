Vito Iacono: «Approvate un bilancio monco. Forio non può vivere di eccezioni e di feste»

Ogni volta che si parla di bilancio, ci raccontate che si tratta di un passaggio tecnico. Ma io vi dico che non è la legge a imporci la verità: è la coscienza politica».

Con questa frase Vito Iacono ha aperto uno degli interventi più forti e strutturati del Consiglio comunale di Forio, una lunga requisitoria sullo stato dell’amministrazione Verde e sui nodi irrisolti che ancora pesano sul paese.

Davanti ai colleghi e ai revisori, Iacono ha voluto chiarire fin da subito il punto: «Un bilancio consolidato non è un atto notarile. È un documento politico, un quadro che dovrebbe mettere insieme l’ente e le sue partecipate. Se mancano i dati della principale società partecipata, la Marina del Raggio Verde, allora tutto il resto è fumo negli occhi. Qui non si tratta di formalismi, ma di sostanza: i numeri non ci sono, e senza numeri non c’è verità».

Il consigliere ha ricordato come «il collegio dei revisori abbia chiesto per tre volte gli atti alla Marina del Raggio Verde – il 24 aprile, il 20 giugno e il 25 agosto – senza ricevere risposta».

«È un fatto gravissimo – ha detto – perché la Marina è una società a maggioranza pubblica. Se il Comune non riceve gli atti dalla società che controlla, significa che o non vuole ottenerli o non è più in grado di farlo. E se è così, vuol dire che c’è qualcosa di rotto.

Un sindaco che si presenta come il garante della trasparenza dovrebbe pretendere chiarezza, non rinviare. Io chiedo: vogliamo davvero capire che fine hanno fatto i bilanci, o vogliamo solo arrivare allo scioglimento della società per cambiarne la gestione?».

Il tono è diventato più duro man mano che il discorso procedeva: «Non è accettabile che ci venga chiesto di votare un bilancio monco, che ignora il 51% di un patrimonio pubblico. In questo modo il Consiglio viene mortificato e i cittadini vengono ingannati. Perché quando si vota un documento incompleto, si diventa complici del silenzio».

Poi il passaggio più ampio, quello in cui ha denunciato la contraddizione tra la retorica della legalità e la realtà amministrativa: «Vi riempite la bocca di parole come trasparenza e discontinuità, ma la vostra continuità con il passato è evidente. Cambiano i volti, non le abitudini. Avete cambiato due volte il consiglio di amministrazione della Marina, ma non avete ancora un bilancio approvato. E mentre ci dite che volete legalità, non rispettate le regole sulle quote di genere. Non potete parlare di rispetto delle leggi e poi scegliere quando applicarle».

Il discorso di Iacono è diventato, a tratti, un vero e proprio atto d’accusa contro la gestione Verde: «Questo bilancio consolidato è un documento zoppo, che fotografa un paese in affanno. Si parla di porto, ma non si dice una parola sui debiti. Si parla di PNRR, ma si spendono 900mila euro per una tribuna mentre le scuole restano nei cantieri. Si parla di rifiuti, ma da due anni ascoltiamo solo promesse. Forio non può continuare a vivere di eccezioni. Bisogna tornare al principio elementare di ogni amministrazione: dire la verità ai cittadini».

Iacono ha anche ricordato le sue proposte rimaste inascoltate: «Ho chiesto la costituzione di una commissione d’inchiesta per verificare i conti della Marina e la sicurezza dei lavoratori a Zaro. Mi è stato risposto con il silenzio. Ho chiesto accesso agli atti, e mi sono sentito dire: “Perché li vuole?”. Questa è l’idea di trasparenza che avete? Una democrazia in cui chi chiede documenti viene trattato da sospetto?».

Poi il tema della gestione dei rifiuti: «Ci dite che Forio è un modello, ma il modello non è un camion che perde percolato. È un sistema che funziona, che tutela gli operatori, che rispetta i cittadini. A Zaro i lavoratori operano in condizioni pericolose. Non c’è tutela, non c’è pianificazione, non c’è programmazione. È tutto improvvisato, e la verità è che non sapete dove collocare i rifiuti. Lo dite a me, ma non lo dite ai cittadini».

L’ex candidato sindaco ha poi spostato il discorso sulla sicurezza del territorio e sui fondi pubblici: «Mi si dice che sono pessimista. No, io sono realista. Dopo due anni e mezzo di amministrazione, la zona pedemontana è ancora zona rossa. E quando piove cento millimetri d’acqua in quaranta minuti, le auto dei carabinieri vengono trascinate dal fango. Possiamo anche invocare la natura, ma la politica serve proprio a ridurre il rischio, non a raccontare che è colpa del cielo».

Nel passaggio più politico, Iacono ha chiamato in causa direttamente il sindaco Verde: «Non può dire che l’opposizione parla per dare fastidio. Le mie parole possono non piacere, ma non sono chiacchiere. Sono fatti, dati, documenti. È violento derubricare il dissenso a fastidio. È segno di debolezza politica. Un sindaco che crede nel confronto deve rispondere con le carte, non con gli slogan. Forio non si governa con gli slogan, si governa con gli atti».

Il tono si è fatto più personale nella parte finale: «Io non parlo più con la stampa, perché l’informazione è diventata una vetrina. Ci sono giornali che oggi difendono e domani attaccano, a seconda di chi paga la pubblicità. Io non cerco applausi, cerco verità. In quest’isola chi chiede verità viene visto come un guastafeste. Ma io non mi arrendo: continuerò a chiedere chiarezza, perché è questo il senso di chi siede qui dentro».

E ha chiuso così, in un silenzio che ha gelato la sala: «Forio non è un set fotografico, è un paese che soffre. Ci sono cittadini che aspettano risposte da anni, e noi siamo qui a votare un bilancio senza conti. Non chiedete alla gente di avere fiducia se prima non restituite credibilità. La trasparenza non è un atto, è un comportamento. E il comportamento di questa amministrazione non è trasparente».

Un intervento che ha messo in fila fatti, numeri e parole, e che ha riportato la politica al suo significato più elementare: responsabilità. Dopo l’intervento di Iacono, il sindaco Verde ha provato a replicare, ma l’impressione, in aula, è che la frattura tra i due blocchi – tra la retorica del “fare” e la denuncia del “non fatto” – sia ormai profonda.

Come ha detto lo stesso Iacono in chiusura, «questo bilancio non è un documento contabile, ma un atto morale. E il giudizio morale su Forio, oggi, è che le parole hanno preso il posto delle azioni».